Тик-токеры прошли очередные испытания в рамках 3 сезона патриотического реалити-шоу «Пережить, чтобы помнить»

Участники одиннадцатого эпизода третьего сезона патриотического реалити-шоу «Пережить, чтобы помнить» поделились впечатлениями о съемках. Серия получила название «Березовый замес». Две команды, в составе которых были тик-токеры, спортивные тренеры и музыкант, прошли два испытания.

Первая команда (Аня Оушен, Андрей Барановский, Елизавета Нагаева и Владислав Иванов) попыталась повторить подвиг 12 бойцов-добровольцев отряда сержанта Владимира Немчикова. В июне 1944 года, толкая перед собой плоты с муляжами солдат во время переправы через реку, они вызвали на себя огонь вражеской артиллерии, чтобы корректировщики смогли засечь огневые точки врага и подавить их ответным огнем. Владислав Иванов рассказал, что плыть и толкать перед собой плот было очень непросто. Но самым сложным оказалось преодоление холода.

Второе испытание основано на воспоминаниях пережившей финскую оккупацию Анны Лукиной. В голодное время люди, пытаясь выжить, готовили кашу из подкорного слоя берез – заболони. Стивен Темкенг признался, что ничего подобного в жизни не делал – ему пришлось вместе с Марком Майером готовить березовую кашу, печь хлеб на костре и готовить чай в самоваре. Хлеб в итоге показался им самым вкусным блюдом на свете. Стивен назвал опыт удивительным и интересным.

Через две недели состоится показ заключительной серии третьего сезона реалити-шоу. Создатели проекта заявили, что финал будет очень ярким.