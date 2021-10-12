Вышла первая серия финального пула третьего сезона реалити «Пережить, чтобы помнить»

Подвигу советских солдат на побережье Ладожского озера посвящена девятая серия проекта третьего сезона реалити «Пережить, чтобы помнить». Старт финальному пулу молодежного патриотического шоу дан на платформе онлайн-кинотеатра Okko и во всех социальных сетях. Аккордеонист Марк Майер, спортивные тренеры Владислав Иванов, популярные тик-токеры Стивен Темкенг, Андрей Барановский и Аня Оушен стали новыми участниками заключительных серий проекта. Съемки прошли в местах, с которыми связано немало событий, произошедших во время Великой Отечественной войны.

В вышедшей серии ребята прошли два испытания, разделившись на команды. Первой была поставлена задача возвести пулеметную точку, как в 1941 году это сделали солдаты 142-й стрелковой дивизии Северного фронта. Вторая команда взяла на себя обязанности связистов и попыталась восстановить между двумя точками связь, протянув по каменистой местности ладожских островов телефонный провод.

Рассказывая о своем участии в реалити, Аня Оушен назвала это очень сложным, но интересным опытом. По ее словам, было тяжело морально, потому что пришлось несколько раз повторять одни и те же действия: плавать в холодной воде, ползти по-пластунски, ходить по лесу и тянуть провод.