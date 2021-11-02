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Питерец.ру » Общество » Следите за температурой!

Следите за температурой!

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
telegraf.com.ua
Иммунолог назвал смертельно опасный признак ковида

Коронавирус — неизученная болезнь, поэтому появляется множество различных теорий и гипотез. Некоторые из них заслуживают внимание, поскольку высказываются серьезными специалистами.

«Питерец.ру» сообщает, что иммунолог Владислав Жемчугов назвал неочевидный признак конавируса. При этом данный симптом является смертельно опасным. Речь идет о температуре 36,0 и ниже. Это происходит при тяжелом течении ковида штамма «дельта».

При пониженной температуре организм человека оказывается неспособным бороться с инфекцией. Таким пациентам необходим пройти дополнительной терапевтический курс. Так что нужно следить за своей температурой и предпринимать необходимые меры в случае выявления проблем.

Конечно, пониженная температура вовсе не обязательно свидетельствует о ковиде. Но игнорировать подобный симптом никак нельзя.

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