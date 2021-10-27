Волонтёры Победы вновь объединяют усилия в борьбе с пандемией коронавируса

Россия вновь готовится к локдауну. В связи с принятием особых мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в регионах вводят нерабочие дни. Волонтёры Победы продолжат помогать ветеранам Великой Отечественной войны и маломобильным гражданам. Активисты окажут всестороннюю поддержку пожилым людям, которые сейчас находятся в группе риска.

Сегодня партия «Единая Россия» провела селекторное совещание в режиме видеоконференции по вопросам помощи в период борьбы с пандемией. «Повод для сегодняшнего сбора всем понятен и очевиден – это 4-ая волна и резкое ухудшение эпидемиологической обстановки. В некоторых регионах не хватает ресурсов, людей, больничных коек, оборудования, транспорта. В этой ситуации необходимо мобилизовать все силы, все наши ресурсы на помощь нашим гражданам. На днях была перезапущена работа волонтёрских центров по борьбе с коронавирусом. Прошу всех наших секретарей и руководителей региональных исполкомов партии «Единая Россия» вновь предоставить коллегам всю необходимую инфраструктуру для организации совестной работы», - поделился Андрей Турчак, Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия».

На видеоконференции парламентарии, общественники, представители Движения «Волонтёры Победы», «Молодежки ОНФ» и «Ассоциации волонтёрских центров» призвали усилить и вновь организовать работу всех волонтерских центров по оказанию помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса.

Наше Движение накопило огромный опыт по оказанию помощи ветеранам, труженикам тыла, пожилым людям. Добровольцы колл-центров подскажут, как защитить себя от заражения коронавирусной инфекцией, проинформируют о распоряжениях и новых мерах по борьбе с инфекцией. Волонтёры Победы выездных рабочих групп окажут помощь в доставке необходимых продуктов питания, лекарственных средств или оплате услуг ЖКХ. Также активисты будут стараться максимально облегчить труд врачей и медицинских организаций.

«За время пандемии люди привыкли к тому, что в самых сложных ситуациях они могут обратиться к волонтёрам. Многие добровольцы свой волонтёрский путь начали именно с оказания помощи соседям, знакомым. Потом они уже поняли, что могут помочь большему количеству людей. Тогда они включались в работу волонтёрских центров. На самом деле, работа Волонтеров Победы по оказанию помощи гражданам и не останавливалась», - поделилась Ольга Амельченкова, лидер Волонтёров Победы.

Отметим, что в предыдущую волну заболевания в работу штабов включились более 25 000 Волонтеров Победы. Добровольцы ежедневно обрабатывали более сотни звонков. Вопросы были самые разнообразные, но многим требовалась первичная консультация. Но заявок, когда требуется выезд добровольца, меньше не становилось. В такое непростое время ветераны и другие граждане нуждаются в поддержке. Сейчас самое время объединиться и осуществить последний «рывок» для Победы над коронавирусной инфекцией.