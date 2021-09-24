ента новостей

09:36
Как победить тягу к сладкому
08:33
Ситуация с ковидом ухудшится?
07:54
Памфилова борется с фальсификациями
18:07
«Хезболла» пригрозила «узурпировать» ливанского судью
18:02
На конкурсе FishCorr вручили награды победителям в 6 номинациях
15:35
В Ленобласти на пепелище обнаружили двоих сгоревших садоводов
14:10
Выставка «Развитие туризма в СССР: опыт Ленинграда»
13:56
В Петербурге задержали женщину, обокравшую блокадницу
13:47
В Леноблатси от лжебезопастников банка пострадала пенсионерка
13:28
Новый премьер-министр Ливана ищет «быстрые решения»
12:20
Фестиваль «Литейный local fest»
12:15
В Петербурге при поддержке Росгвардии состоялся концерт «Дети и война»
12:09
В городе Мьянма, недалеко от границы с Индией тысячи людей спасаются бегством
12:05
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что миру нужно «повзрослеть» и бороться с изменением климата
12:00
В Петербурге задержан «дрифтера»
10:48
Выпала из автобуса и получила компенсацию
09:49
Стройматериалы дорожают
09:00
Беглову досталось за Навального
18:56
Надежда Тихонова будет судиться за отмену результатов выборов на 212-ом думском округе
18:32
«Mama’s camp»: повторим?
16:31
В Петербурге прошел фестиваль уличного искусства и культуры
15:00
Презентация книги книги «Советская мода. 1917-1991» Мэган Виртанен
14:55
Израильская полиция задержала четверых из шести сбежавших палестинских заключенных
14:49
Криштиану Роналду намерен обогнать Лионеля Месси как самого высокооплачиваемого футболиста в этом сезоне
14:32
Байден объявил, что США увеличат финансирование, чтобы помочь развивающимся странам противостоять климатическому кризису
14:18
В Ленобласти лжеполицейский выманил у пенсионерки почти 9 тысяч рублей
14:11
Немцы шокированы убийством кассира после скандала в масках Covid
13:39
В Ленобласти лжебезопасники банка выманили у пенсионерки 600 тысяч рублей
09:14
«Газпром» ответил обнаглевшему Западу
08:58
Что с составом ЗакСа?
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Как победить тягу к сладкому

Как победить тягу к сладкому

0
0
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
rosbalt.ru
Диетолог дает советы, помогающие преодолеть тягу к сладостям

Многие из нас любят сладкое. В этом нет ничего плохого, ведь различные вкусняшки дарят позитивные эмоции. Но когда тяга к сладкому приводит к проблеме – чрезмерному употреблению, лишнему весу и прочим сложностям – от этого пагубного пристрастия нужно избавляться.

Диетолог Ольга Шестакова дает рекомендации, с помощью которых можно победить тягу к сладкому. По словам этого специалиста, самый важный шаг – это желание перемен. Если у человека нет настроя избавиться от зависимости, все дальнейшие действия будут обречены на провал.

Когда вы приняли твердое решение, тогда имеет смысл выполнять практические рекомендации. Сначала начните восполнять свои потребности в белках, жирах и углеводах. Здесь помощниками станут витамины и минералы, так что постепенно перейдите на них. Далее используйте альтернативу сладостям. Это может быть мед, пастила, сухофрукты.

Еще очень важно, чтобы вы могли разобраться со своими психологическими проблемами. Часто люди употребляют лишнюю еду в момент стресса. Научитесь преодолевать стресс с помощью других вещей – душа, прогулки, просмотра фильма.

Попробуйте прожить хотя бы неделю без сладкого. После этого вам станет намного легче, и вы сможете отказаться от излишних сладостей. Замените быстрые углеводы на более полезные продукты.

«Питерец.ру» считает, что эти простые рекомендации могут помочь многим людям. Главное – захотеть изменений и предпринять нужные шаги.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

2-09-2021, 10:21
Как успокоить нервы?
20-07-2021, 09:00
Какие продукты вредны для сосудов?
27-07-2021, 10:18
Как не простудиться под кондиционером
17-05-2021, 09:53
Когда лучше завтракать
26-07-2021, 09:30
Как выбирать малину?
8-07-2020, 07:32
Как быть интроверту

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
199
20-09-2021, 13:56
В Ленобласти в ДТП пострадал подросток на мотоцикле
0
224
20-09-2021, 13:36
В центре Петербурга внедорожник сбил двоих подростков
0
263
20-09-2021, 10:53
В Ленобласти иномарка сбила 3-летнюю девочку
0
756
1-09-2021, 13:36
В Ленобласти грузовик переехал 6-летнего мальчика
Наверх