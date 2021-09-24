Как победить тягу к сладкому

Многие из нас любят сладкое. В этом нет ничего плохого, ведь различные вкусняшки дарят позитивные эмоции. Но когда тяга к сладкому приводит к проблеме – чрезмерному употреблению, лишнему весу и прочим сложностям – от этого пагубного пристрастия нужно избавляться.

Диетолог Ольга Шестакова дает рекомендации, с помощью которых можно победить тягу к сладкому. По словам этого специалиста, самый важный шаг – это желание перемен. Если у человека нет настроя избавиться от зависимости, все дальнейшие действия будут обречены на провал.

Когда вы приняли твердое решение, тогда имеет смысл выполнять практические рекомендации. Сначала начните восполнять свои потребности в белках, жирах и углеводах. Здесь помощниками станут витамины и минералы, так что постепенно перейдите на них. Далее используйте альтернативу сладостям. Это может быть мед, пастила, сухофрукты.

Еще очень важно, чтобы вы могли разобраться со своими психологическими проблемами. Часто люди употребляют лишнюю еду в момент стресса. Научитесь преодолевать стресс с помощью других вещей – душа, прогулки, просмотра фильма.

Попробуйте прожить хотя бы неделю без сладкого. После этого вам станет намного легче, и вы сможете отказаться от излишних сладостей. Замените быстрые углеводы на более полезные продукты.

«Питерец.ру» считает, что эти простые рекомендации могут помочь многим людям. Главное – захотеть изменений и предпринять нужные шаги.