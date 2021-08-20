Люди против прививок?

«Питерец.ру» сообщает, что 35% работников сферы услуг не хотят проходить вакцинацию. Об этом выяснилось в результате опроса, где приняло участие 1600 человек. Получается, что 65% представителей сферы услуг намерены сделать прививку. Причем 16% мотивированы заботой о своем здоровье и защитой здоровья близких. Остальные 49% готовы пойти на это из страха потерять работу.

Результаты опроса показывают, что многие люди против вакцинации. Причем на это есть разные причины. Мало кто верит в эффективность вакцины. Медики и государственные власти не доносят полноценную информацию, которой могли бы поверить граждане. Да, кто-то готов сделать прививку по указке сверху. Но при этом люди все равно будут сомневаться.

Нельзя отрицать, что в каких-то случаях возникают побочные эффекты. Когда люди узнают о конкретных историях своих знакомых, у них закрадываются сомнения. Конечно, у многих после прививки не возникает проблем. Но народ боится, а как известно, у страха глаза велики. Кто-то же относится к прививке от ковида спокойно.