Когда появился covid-19?

«Питерец.ру» сообщает, что результаты исследования ВОЗ позволяют сомневаться в официальных сроках появления нового коронавируса в Китае. Принято считать, что covid-19 возник в последний месяц 2019 года.

Однако этот вирус мог появиться в Поднебесной раньше. Такие выводы были сделаны после того, как эксперты ВОЗ поработали в Ухане на протяжении 4 недель. В ходе исследования было сделано предположение, что пациенты с коронавирусом появились в начале октября 2019 года. В то время около 90 тыс. человек были госпитализированы с ковидными симптомами.

Однако данная версия пока не была доказана. Для подтверждения этой теории властям Китая нужно прости исследования крови у более широкого круга лиц, нежели это сделано сейчас.

Что касается Петербурга, то в Северной столице продолжается борьба с пандемией. Статистика по коронавирусу то улучшается, то ухудшается. Но в целом заболеваемость идет на спад.