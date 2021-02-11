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Питерец.ру » Общество » Когда появился covid-19?

Когда появился covid-19?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
В ВОЗ сомневаются относительно официальных сроков появления коронавируса

«Питерец.ру» сообщает, что результаты исследования ВОЗ позволяют сомневаться в официальных сроках появления нового коронавируса в Китае. Принято считать, что covid-19 возник в последний месяц 2019 года.

Однако этот вирус мог появиться в Поднебесной раньше. Такие выводы были сделаны после того, как эксперты ВОЗ поработали в Ухане на протяжении 4 недель. В ходе исследования было сделано предположение, что пациенты с коронавирусом появились в начале октября 2019 года. В то время около 90 тыс. человек были госпитализированы с ковидными симптомами.

Однако данная версия пока не была доказана. Для подтверждения этой теории властям Китая нужно прости исследования крови у более широкого круга лиц, нежели это сделано сейчас.

Что касается Петербурга, то в Северной столице продолжается борьба с пандемией. Статистика по коронавирусу то улучшается, то ухудшается. Но в целом заболеваемость идет на спад.

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