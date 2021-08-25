Михаил Романов приветствовал работников верфи в рамках церемонии закладки судна «Виктор Астафьев»

Работников Средне-Невского судостроительного завода(СНСЗ) на церемонии закладки пассажирского теплохода«Виктор Астафьев» приветствовал депутат Государственной Думы ФС РФ, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов. В своем выступлении парламентарий назвал реализацию проекта А45-90.2, в рамках которого на СНСЗ будет до 2024 года построено два пассажирских теплохода «Андрей Дубенский» и «Виктор Астафьев», большим шагом к масштабному обновлению парка отечественных гражданских судов, открытием нового направления в производственной деятельности верфи.

Михаил Романов отметил новый уровень пассажирского комфорта, который смогут оценить пассажиры теплохода, предназначенного для перевозки людей по реке Енисей по маршруту Красноярск – Дудинка – Красноярск. По его словам, великая река видела много разного речного транспорта, но такого – построенного по новым судостроительным технологиям – никогда. Депутат поздравил Средне-Невский судостроительный завод с успешным продолжением своей доблестной истории, в которой появилась новая страница – строительство гражданских судов после создания для российского военного флота нескольких сотен боевых кораблей. Он выразил уверенность, что теплоходы будут не менее надежные и прочные, чем легендарные и востребованные по всему миру тральщики СНСЗ.