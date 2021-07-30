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Питерец.ру » Общество » Всероссийский конкурс профессионального мастерства вожатых «Лига вожатых»

Всероссийский конкурс профессионального мастерства вожатых «Лига вожатых»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Продолжается прием заявок на всероссийский конкурс профессионального мастерства вожатых «Лига вожатых».

Продолжается прием заявок на всероссийский конкурс профессионального мастерства вожатых «Лига вожатых».

Регистрация на конкурс продлится до 15 сентября на портале вожатый.рф 

К участию приглашают всех вожатых — от студентов до опытных педагогов. Конкурс для специалистов, работающих с детьми, проводится для развития профессиональных и цифровых навыков, обмена опытом и лучшими практиками работы с детьми. 

Финалисты и победители смогут войти в кадровый резерв профессионалов сферы воспитания, пройти стажировку в федеральных центрах, получить образование на базе всероссийских детских центров и стать наставником для будущих вожатых. После регистрации пройдут заочные испытания — от викторины до записи образовательного видео, а в очных конкурсных испытаниях примут участие 300 победителей первого этапа. Уже подали заявки и специалисты из Ленинградской области.

Конкурс для вожатых реализуется в рамках национального проекта «Образование». Больше образовательных проектов и конкурсов можно найти на рдш.рф — портале Российского движения школьников. Здесь можно развернуться в нескольких направлениях: стать добровольцем, краеведом, поисковиком, поучаствовать в создании школьного музея, заняться темой экологии, стать молодым журналистом, спасателем, определиться с выбором будущей профессии и многое другое. А креативной молодежи, уже вышедшей из школьных стен, может быть интересна  образовательная платформа Art Team. Здесь можно получить поддержку в развитии креативных навыков, пройти обучение, получить связь от экспертов и наставников, найти пути финансирования своей идеи, подготовиться к презентации перед потенциальными партнерами и воплотить ее в бизнесе. После регистрации на платформе Art Team доступны серия вводных вебинаров, посвященная 14 отраслям креативных индустрий, и обучающие курсы. Во время обучения можно доработать, упаковать свою идею и довести ее до официального запуска. Если продукт уже на стадии реализации, проект помогает улучшить его  благодаря оценке и советам экспертов, совместной работе с другими участниками.

Источник: Администрация Ленобласти
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