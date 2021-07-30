Продолжается прием заявок на всероссийский конкурс профессионального мастерства вожатых «Лига вожатых».

Регистрация на конкурс продлится до 15 сентября на портале вожатый.рф

К участию приглашают всех вожатых — от студентов до опытных педагогов. Конкурс для специалистов, работающих с детьми, проводится для развития профессиональных и цифровых навыков, обмена опытом и лучшими практиками работы с детьми.

Финалисты и победители смогут войти в кадровый резерв профессионалов сферы воспитания, пройти стажировку в федеральных центрах, получить образование на базе всероссийских детских центров и стать наставником для будущих вожатых. После регистрации пройдут заочные испытания — от викторины до записи образовательного видео, а в очных конкурсных испытаниях примут участие 300 победителей первого этапа. Уже подали заявки и специалисты из Ленинградской области.

Конкурс для вожатых реализуется в рамках национального проекта «Образование». Больше образовательных проектов и конкурсов можно найти на рдш.рф — портале Российского движения школьников. Здесь можно развернуться в нескольких направлениях: стать добровольцем, краеведом, поисковиком, поучаствовать в создании школьного музея, заняться темой экологии, стать молодым журналистом, спасателем, определиться с выбором будущей профессии и многое другое. А креативной молодежи, уже вышедшей из школьных стен, может быть интересна образовательная платформа Art Team. Здесь можно получить поддержку в развитии креативных навыков, пройти обучение, получить связь от экспертов и наставников, найти пути финансирования своей идеи, подготовиться к презентации перед потенциальными партнерами и воплотить ее в бизнесе. После регистрации на платформе Art Team доступны серия вводных вебинаров, посвященная 14 отраслям креативных индустрий, и обучающие курсы. Во время обучения можно доработать, упаковать свою идею и довести ее до официального запуска. Если продукт уже на стадии реализации, проект помогает улучшить его благодаря оценке и советам экспертов, совместной работе с другими участниками.