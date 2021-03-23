Конкурс «Правнуки победителей»

Конкурс проводится среди школьников, а также студентов исторических факультетов педагогических университетов и институтов РФ, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться и получить доступ к личному кабинету на сайте конкурса .

Предлагается на основе биографии родственника собрать информацию и провести исследование о боевом пути, судьбе, трудовой деятельности и оборонном предприятии, где трудился родственник. Информацию можно искать в базе открытых архивов Министерства обороны, а также по месту жительства и в семейных архивах.

Акция проводится с 1 февраля по 5 мая. Прием заявок завершится 31 марта.