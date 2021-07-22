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Питерец.ру » Общество » В Петербурге сотрудники ДПС помогли родиться ребенку

В Петербурге сотрудники ДПС помогли родиться ребенку

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ГУ МВД
Благодаря грамотным действиям сотрудников полиции, вовремя передавшим медикам молодую маму, новому жителю Петербурга удалось без проблем появиться на свет.

В минувший вторник около 11 часов экипаж ДПС ГИБДД Красногвардейского района Санкт–Петербурга в составе инспектора ДПС старшего прапорщика полиции Расима Гаджиева и старшего инспектора ДПС старшего лейтенанта полиции Руслана Романенкова находился у дома 1 по Ржевской улице. К сотрудникам полиции за помощью обратился мужчина, сопровождавший в роддом супругу. Из-за состояния роженицы полицейскими было принято решение о незамедлительном доставлении её в родильный дом г. Всеволожска. Сотрудники полиции экстренно доставили будущую маму в медучреждение и проводили ее в приемный покой, где бережно передали в руки медиков. Полицейские рассказали врачам обо всем, что происходило с женщиной в последние минуты, и вернулись на службу. Благодаря грамотным действиям полицейских у счастливой пары в 14 часов 20 минут родился здоровый мальчик, которого назвали Савелий.

Через несколько часов молодой папа позвонил Расиму Гаджиеву и сообщил радостную новость о появлении первенца, а также выразил благодарность за своевременное реагирование и быстрое сопровождение роженицы в роддом. Это уже не первый случай, когда Расим Гаджиев оказывает помощь в подобных ситуациях. 18 мая 2021 года, неся службу на Шафировском проспекте, он  также помог оперативно добраться до роддома супружеской паре, в результате чего на свет появился еще один петербуржец.

Источник: ГУ МВД
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