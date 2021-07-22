Финна тоже оштрафовали

Во время Евро-2020 Петербург посетило множество иностранцев. Большинство из них вели себя подобающим образом и не нарушали никаких правил. Но были и те, кто оказался далеко не безупречен. «Питерец.ру» уже писал об американском гражданине, который остался в Северной столице дольше положенного срока.

Среди иностранцев были и другие нарушители. Например, гражданин Финляндии Самс Пиетари Сиронен тоже получил штраф. Поводом для административных санкций стало поведение этого болельщика. Во время матча «Финляндия – Бельгия» Сиронен бросил с трибун стакан с пивом.

В результате этот фанат был разочарован двойне. Он уходил со стадиона расстроенный поражением своей сборной (финны проиграли Бельгии 0:2). Еще на Сиронена завели административное дело. Этот инцидент произошел 21 июня.

И вот состоялся суд, который обязал фаната заплатить штраф в размере 5000 рублей. Еще этому человеку запретили на 2 года посещать места, где проводятся спортивные соревнования.