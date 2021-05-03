В Ленобласти Госэконадзор и жители объединяют усилия

Больше сотни выездных проверок, рейдовых осмотров, плановых и срочных выездов провели в апреле инспекторы областного комитета Госэконадзора.

Теперь в регионе на 23 нелегальные свалки меньше, из лесов Ленинградской области и придорожных зон вывезли 8,5 кубометров несанкционированно размещенных отходов.

Наказывать нарушителей помогают жители региона: активные граждане звонят на горячую линию и пишут в социальные сети Госэконадзора.

«Мы повышаем скорость реагирования на обращения жителей, регулярно проверяем транспорт, перемещающий отходы, проводим надзорные мероприятия в отношении юридических лиц по соблюдению природоохранного законодательства», — рассказала председатель комитета государственного экологического надзора Маринэ Тоноян.

В течение апреля инспекторы ведомства завели 97 дел об административных правонарушениях за нарушение природоохранного законодательства на сумму более 6 миллионов рублей, что в два раза превышает показатели за март.