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Питерец.ру » Общество » Масштабное учение по управлению войсками стартовало в ЗВО

Масштабное учение по управлению войсками стартовало в ЗВО

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗВО
Масштабное учение по управлению войсками стартовало в Западном военном округе

Масштабное учение по развертыванию системы управления стартовало в Западном военном округе.

В ходе учения соединения и воинские части связи и управления, были подняты по учебной тревоге и выдвинулись в назначенные районы, где были развернуты полевые пункты управления округа, объединений, соединений и воинских частей, полевые узлы связи, осуществлена привязка к стационарным военным и гражданским узлам связи, осуществлена многоуровневое резервирование каналов с использованием радиорелейных, тропосферных стаций и стаций космической связи.

Кроме того отработаны вопросы маскировки, радиоэлектронного и визуального противодействия средствам разведки условного противника. С использованием малогабаритных переносных стаций видеоконференцсвязи организована визуализация выполняемых задач до отдельного подразделения включительно.

В ходе учения специально выделенные подразделения обозначения из состава разведки, радиоэлектронной борьбы и беспилотной авиации ЗВО, проведут поиск и определение координат работающих стаций связи и пунктов управления, их подавление и условное уничтожение.

Учение проводится в соответствии с планом, оно продлится до конца текущей недели в нем задействовано до 3,5 тысяч военнослужащих и более 300 единиц специального вооружения и военной техники.

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