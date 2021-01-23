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Питерец.ру » Общество » Такси стали более востребованы

Такси стали более востребованы

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Во время пандемии увеличился спрос на такси

Автомобильный эксперт Дмитрий Попов рассказал о тех изменениях, которые произошли на рынке такси в период пандемии. По словам Попова, ситуация с коронавирусом оказалась на руку таксомоторному транспорту. В период пандемии спрос на такси заметно вырос.

Здесь пассажиры пересекаются друг с другом гораздо меньше. Так что вероятность заразиться коронавирусом заметно ниже. Еще Попов подчеркнул, что пассажир вправе потребовать от водителя надеть маску, если тот вдруг оказался без нее.

«Питерец.ру» отмечает, что пандемия коронавируса оказала заметное влияние на многие сферы. Чаще всего, это влияние было негативным. Но существуют и те направления, которые смогли выиграть за счет возникающих ограничений.

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