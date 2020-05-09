ента новостей

16:06
В Петербурге состоялся авиационный парад в честь Дня Победы
16:00
В Ленобласти состоялись церимонии возложения цветов и венков на воинских мемориалах
15:56
Губернатор возложил цветы к монументу героическим защитникам Ленинграда
10:01
Гипермаркеты «Карусель» закрывают
09:17
Как отпразднуют День победы?
16:54
Парады под окнами ветеранов пройдут в Петербурге
15:13
Смертельное ДТП в Гатчинском районе Ленобласти
15:07
Исторический парк встретит День Победы в режиме онлайн
12:03
В Петербурге полицейские со стрельбой задержали пьяного водителя
09:27
Бегающие лосята
08:48
Введут масочный режим
18:41
ОНФ в Петербурге организовал передачу комплекса для температурного скрининга
16:29
В Петербурге полиция проверяет заявление об изнасиловании
16:13
В Петербурге задержали подозреваемого в хищении денег у пожилой женщины
10:03
Назовут ли форс-мажор форс-мажором?
09:33
Льготы для бизнеса начали работать
00:07
Могут ли футбольный «Зенит» объявить чемпионом России?
20:02
«Матч ТВ» покажет 9 мая документальный фильм «Внуки Победы»
19:56
В майские выходные ветеринарный и фитосанитарный контроль успешно прошли более 77 тысяч тонн продукции
19:54
Петербургские депутаты призывают отменить критерий «виновности» медика в заражении коронавирусом для получения выплаты
19:51
Исторический парк и ГМЗ «Царское Село» представят виртуальную выставку об истории восстановления царскосельских дворцов
19:49
На развязке КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют два съезда
16:31
Ко Дню Победы ветераны обратились с напутствием к жителям Петербурга в рамках проекта ОНФ «75 правил жизни победителей»
16:26
Волонтеры #МыВместе передадут продуктовые наборы ветеранам
16:23
В Петербурге две мошенницы забрали у пенсионерки около 75 тысяч рублей за ремонт труб
09:13
Откуда к нам пришел коронавирус?
08:48
Поздравление для ветеранов
00:09
«Коммунисты России» стали узниками Первомая
15:48
На КАД полностью перекроют три съезда
13:24
В Петербурге число случаев коронавируса превысило 5,5 тысяч
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Общество » В Петербурге состоялся авиационный парад в честь Дня Победы

В Петербурге состоялся авиационный парад в честь Дня Победы

0
73
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Youtube
В Петербурге прошёл авиационный парад в честь 75-летия со Дня Победы

Над Пискарёвским кладбищем, Дворцовой площадью и акваторией Невы в районе стрелки Васильевского острова пролетели тридцать самолётов и вертолётов ЗВО, взяв курс на остров Котлин: таким образом в Петербурге скромно прошёл парад в честь 75-летия со Дня Победы.

Воздушной эскадрильей руководил летчик первого класса, майор Михаил Руссков на тяжелом транспортном вертолёте Ми-26. Закрывали строй истребители последнего поколения.

Как отчитались в пресс-службе ЗВО, "летчики продемонстрировали групповую слётанность, выдержку интервала и дистанции на скорости 200 километров в час и высоте 150 метров для оперативно-тактической авиации; для экипажей оперативно-тактической и военно-транспортной авиации высота пролёта составила от 300 до 500 метров, а скорость достигала до 600 километров в час".

Напомним, ввиду угрозы распространения COVID-19 в городе на Неве отменены все массовые мероприятия. Празднование Дня Победы перенесено в формат онлайн.

Источник: ЗакС.Ру
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...

Похожие публикации

13-05-2016, 19:40
Шлюпочный Парад «Корабелки» в честь Дня Победы
8-05-2015, 08:54
Парад шлюпок
8-05-2017, 07:42
Морской парад под вопросом?
7-05-2016, 15:42
Лучших волонтеров Петербурга наградят билетами на парад 9 мая
9-05-2015, 01:44
День Победы
9-05-2017, 07:17
Важность Дня победы

Происшествия на дорогах

0
167
Вчера, 15:13
Смертельное ДТП в Гатчинском районе Ленобласти
0
915
8-04-2020, 11:58
В Ленобласти в ДТП погибли два человека
0
894
7-04-2020, 14:11
В Петербурге в ДТП погиб велосипедист
0
1 060
31-03-2020, 12:21
Смертельное ДТП на КАД
Наверх