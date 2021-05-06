Посадка деревьев в рамках проекта Международного Сада Мира и Памяти защитников Отечества «Благодатное кольцо»

На основании Указа Президента Российской Федерации от 23 июля 2014 года №448 в текущем году в рамках проекта «Имя России-Александр Невский» реализуется проект посадки Международного Сада Мира и Памяти защитников Отечества «Благодатное кольцо».

В этой связи 8 мая 2021 года, в субботу, планируется посадка трёх дубочков в разных регионах России, в том числе в Звёздном городке, а также в Белоруссии и на Донбассе, каждый из которых посвящен:

- 800-летию со дня рождения Великого князя Александра Невского;

- 60-летию со дня первого полёта человека в космос;

- 100-летию со дня рождения летчика-космонавта, участника Великой Отечественной войны, дважды Героя Советского Союза, генерал-лейтенанта авиации, Берегового Григория Тимофеевича.

В Санкт-Петербурге акцию планируется провести 8 мая 2021 года, в 12-00 на Аллее влюбленных на территории Муниципального округа Коломяги в Приморском районе, расположенной по адресу: ул. Вербная, дом 18, корпус 1 (во дворе, возле детского сада №25).

Организаторами акции в Санкт-Петербурге являются - Межрегиональная общественная организация «Центр развития и поддержки казачества «Санкт-Петербургская казачья община», Санкт-Петербургское региональное отделение Общероссийской общественной патриотической организации «Военно-спортивный союз М.Т.Калашникова», Александро-Невское братство и ДОСААФ Приморского района СПб при поддержке Муниципального образования Коломяги и Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Администрации Санкт-Петербурга.