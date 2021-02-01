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Питерец.ру » Общество » В январе саперы ЗВО эвакуировали более ста боеприпасов времен войны в Санкт-Петербурге и Ленобласти

В январе саперы ЗВО эвакуировали более ста боеприпасов времен войны в Санкт-Петербурге и Ленобласти

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗВО
В январе саперы ЗВО эвакуировали более ста боеприпасов времен войны в  Санкт-Петербурге и Ленобласти

На территории города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в январе текущего года мобильными группами разминирования инженерно-саперного полка  общевойсковой армии Западного военного округа было обнаружено, вывезено и утилизировано свыше ста артиллерийских  снарядов и боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

Взрывоопасные предметы различного калибра были обнаружены в местах строительства объектов социальной инфраструктуры, частных садовых участках, и лесных массивах региона.

Так, например, 120-мм артиллерийский снаряд и противотанковая мина ТМ-42 были вывезены специалистами полка с садового участка, расположенного на Гатчинском шоссе в Красносельском районе Северной столицы. Предметы находились в состоянии сильной коррозии, однако сохранили свои боевые свойства.

Все обнаруженные боеприпасы были вывезены на полигон и уничтожены установленным способом.

Военнослужащие подразделений разминирования ежедневно выполняют 5-7 заявок по разминированию в Ленинградской области и Санкт-Петербурге. На вооружении инженерно-саперных подразделений общевойсковой армии ЗВО имеется новейший комплекс разминирования МИКР, включающий в себя различные устройства инженерной разведки местности, роботизированный комплекс «Кобра» и общевойсковые костюмы разминирования ОВР-2, оборудованные защитным шлемом и специальными кевларовыми пластинами.

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