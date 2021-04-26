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Питерец.ру » Общество » Военные медики ЗВО вакцинировали военнослужащих и гражданский персонал на острове Гогланд в Финском заливе

Военные медики ЗВО вакцинировали военнослужащих и гражданский персонал на острове Гогланд в Финском заливе

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗВО
Военные медики ЗВО вакцинировали военнослужащих и гражданский персонал на острове Гогланд в Финском заливе

Медики военного клинического госпиталя Западного военного округа провели вакцинацию от новой коронавирусной инфекции военнослужащих и гражданского персонала подразделений, дислоцированных на острове Гогланд в Финском заливе (Ленинградская обл.).

Вакцина «Гам-КОВИД-Вак» была доставлена из Санкт-Петербурга на остров гидрографическим судном Ленинградской военно-морской базы в специальном контейнере, обеспечивающим необходимый температурный режим. 

Врачи провели информирование о вакцинации и применяемом препарате, каждый желающий подписал добровольное согласие и прошёл медицинский осмотр, после чего была поставлена вакцина. Медики проконтролировали состояние военнослужащих и гражданского персонала после введения вакцины. Через три недели будет проведена вакцинация вторым компонентом препарата.

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