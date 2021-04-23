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Питерец.ру » Общество » В Финском заливе старейший в России начальник маяка отметил 80-летний юбилей

В Финском заливе старейший в России начальник маяка отметил 80-летний юбилей

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18
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ЗВО
На острове Гогланд в Финском заливе отметил 80-летний юбилей старейший в России начальник маяка Николай Макоренков

На острове Гогланд в Финском заливе (Ленинградская обл.) отметил 80-летний юбилей старейший в России начальник маяка «Северный Гогландский» Николай Макоренков, который работает на этом маяке уже 54 год.

В ходе торжественной церемонии, состоявшейся на острове, начальник гидрографического района Финского залива капитан 2 ранга Александр Шубин поздравил начальника маяка с юбилеем, вручив ему грамоту от командующего войсками Западного военного округа и памятный подарок.

«Николай Тихонович является образцом для всего личного состава гидрографической службы в выполнении обязанностей, содержании маячного имущества и верности долгу. За годы его руководства на маяке не было ни одного сбоя, маяк работает по графику, обеспечивая безопасность судоходства на корабельном фарватере», - отметил капитан 2 ранга Александр Шубин.

Николай Тихонович Макоренков родился 21 апреля 1941 года в Смоленской области, в 1960-1964 гг. походил службу в Советской Армии, с 1965 года работал на должности техника группы средств навигационного оборудования острова Родшер (Финский залив), с 1967 года - на должности техника маяка «Северный Гогландский», а с 1983 года по настоящее время – начальник маяка «Северный Гогландский».

Маяки и другие навигационные средства Финского залива организационно входят в состав гидрографической службы Ленинградской военно-морской базы.

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