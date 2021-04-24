В Ленобласти более 5 тысяч военнослужащих ЗВО приняли участие в борьбе за звание «Ударное» подразделение

Более 5 тысяч военнослужащих общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, приняли участие в проведении контрольных занятий по дисциплинам боевой подготовки в рамках состязаний на звание «Ударного» подразделения».

В ходе сдачи экзаменов механики-водители многоцелевых тягачей, танков, бронетранспортеров и самоходных артиллерийских установок преодолели 100-километровый маршрут на штатной технике, продемонстрировали навыки в преодолении естественных и искусственных препятствий, движении на максимально и минимально возможных скоростях, развертывании в боевой порядок для отражения внезапного нападения условных ДРГ.

Кроме того, военнослужащие огнем из штатного вооружения уничтожили более 200 мишеней, имитирующих живую силу и бронетехнику условного противника, расположенных на расстоянии от 100 до 1800 метров, выполнили нормативы по радиационной, химической и биологической защите, инженерной и медицинской подготовкам.

В рамках соревнований подразделения оценивались не только по показателям в полевой выучке, но и в повседневной деятельности, соблюдении воинской дисциплины и правопорядка, требований безопасности военной службы, морально-политическом и психологическом состоянии обстановки в воинском коллективе.

В борьбе за звание «Ударного» подразделения приняли участие более 5 тысяч военнослужащих общевойсковых, артиллерийских, разведывательных и зенитно-ракетных соединений армии и задействовано около 500 единиц вооружения и военной техники.