Штурмовик Ил-2 восстановят военнослужащие ЗВО и мастера Невского ССЗ

В Ленинградской области военнослужащие Западного военного округа совместно со специалистами Невского судостроительно-судоремонтного завода (входит в ОСК) приступили к восстановлению самолёта времён Великой Отечественной войны Ил-2 на основе оригинальных деталей.

Отдельный специальный поисковый батальон ЗВО в ходе поисковых работ в Ленинградской области на местах падения 18 самолётов данного типа собрал более 100 деталей, частей и механизмов, которые доставлены на завод для восстановительных работ. Среди крупных элементов – бронекапсула, двигатель, фрагменты корпуса, бронирования, вооружения и т.д.

«Восстановленный в 75-ю годовщину Победы штурмовик Ил-2 станет памятником героическим защитникам ленинградского неба и будет размещён в музее батальона, также будет увековечена память всех 18 экипажей, самолеты которых были обнаружены», - сообщил замкомбата по военно-политической работе майор Сергей Румянец.

Специалисты завода вернут изначальную форму деформированным в результате падения деталям, очистив их от ржавчины, осуществят их подгонку и сборку конструкции самолета.

Для справки: ООО «Невский судостроительно-судоремонтный завод» (Ленинградская обл., г. Шлиссельбург - одна из наиболее технологичных и востребованных заказчиками верфей Северо-Западного региона России. Основные направления деятельности: судостроение, комплексный судоремонт и машиностроение.