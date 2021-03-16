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Питерец.ру » Общество » В ленобласти фюзеляж штурмовика Ил-2 восстановлен военнослужащими поискового батальона ЗВО

В ленобласти фюзеляж штурмовика Ил-2 восстановлен военнослужащими поискового батальона ЗВО

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ЗВО
Фюзеляж штурмовика Ил-2 восстановлен военнослужащими поискового батальона ЗВО в Ленинградской области

В Ленинградской области военнослужащие отдельного специального поискового батальона Западного военного округа на основе оригинальных деталей завершили восстановление фюзеляжа самолёта времён Великой Отечественной войны Ил-2.

Военнослужащие отдельного специального поискового батальона ЗВО в ходе поисковых работ в Ленинградской области на местах падения 18 самолётов данного типа обнаружили более 100 деталей, частей и механизмов, из которых была осуществлена сборка фюзеляжа. Среди крупных элементов – бронекапсула, двигатель, фрагменты корпуса, бронирования, вооружения и т.д.

«Фюзеляж штурмовика Ил-2 будет размещён в музее батальона и  станет основой мемориала героическим защитникам ленинградского неба. Также будет увековечена память всех 18 экипажей, самолеты которых были обнаружены», - отметил заместитель командира поискового батальона майор Сергей Румянцев.

Ранее специалисты Невского судостроительно-судоремонтного завода (входит в ОСК) вернули изначальную форму деформированным в результате падения деталям, очистив их от ржавчины и осуществив их подгонку.

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