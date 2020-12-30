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Питерец.ру » Общество » Где ковидные надбавки?

Где ковидные надбавки?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
mos.ru
Медики в Ленобласти пожаловались на отсутствие выплат за работу с ковидными больными

Пандемия коронавируса стала серьезным вызовом для современного мира. Общество столкнулось с проблемой глобального масштаба. В такой ситуации большая нагрузка легка на плечи медработников.

Власти предусмотрели для медиков, работающих с ковидными пациентами, специальные выплаты и надбавки. Эта мера была принята весной текущего года. С учетом ситуации подобная поддержка является справедливой. Однако практика показывает, что с этими выплатами иногда возникают проблемы.

«Питерец.ру» сообщает, что медработники поселка Вартемяги пожаловались, что не получили выплаты за работу с ковидными больными. В администрации региона заявляют, что подобные выплаты производятся. Так что возникло некое недопонимание. Посмотрим, как разрешится этот вопрос.

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