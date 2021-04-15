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Питерец.ру » Общество » Петербург и Ленобласть вместе будут бороться с рекламой наркотиков

Петербург и Ленобласть вместе будут бороться с рекламой наркотиков

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Опубликовал: Питерец
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Петербург и Ленобласть вместе будут бороться с рекламой наркотиков, трудоустраивать студентов летом, проводить совместные молодежные мероприятия

Сегодня председатели петербургского и областного «молодежных» комитетов Богдан Заставный и Марина Григорьева подписали соглашение о сотрудничестве в области молодежной политики и молодежного обмена на 2021-2023 годы.

«Сегодня сложно четко разделить молодёжь Петербурга и Ленобласти, на какой территории они находятся во время учебы и проводят досуг. Нам важно сдвигать границы и иметь возможность всесторонней коммуникации, поддерживая региональную связь», - отметил Заставный.

В рамках соглашения, в том числе будет проводится совместная работа органов молодежного самоуправления, поисковых отрядов и добровольцев, участие в молодежном форуме Ленобласти «Ладога» и петербургском форуме «Выше Крыши». Планируется и расширение городской акции «Синяя птица – безопасная территория» по закраске надписей, рекламирующих наркотики в Ленобласть, организация работы самостоятельных и смешанных студенческих отрядов в рамках акций «Невский десант» и на Межрегиональной студенческой стройке «Санкт-Петербург».

После подписания прошли первые совместные акции: специалисты двух регионов отправились на совместные рейды представителей Социального патруля. Коллеги провели мониторинг в Кудрово, Мурино и Всеволожске на предмет возможных мест концентрации подростков, склонных к проявлению асоциальных форм поведения.

Источник: Комитет по молодежной политике
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