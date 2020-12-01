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Питерец.ру » Общество » В Петербурге пройдет онлайн-церемония награждения «Волонтер года»

В Петербурге пройдет онлайн-церемония награждения «Волонтер года»

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Опубликовал: Вадик Котов
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ВКонтакте
Cтартует онлайн-трансляция ежегодной церемонии «Волонтер года»

18 декабря в 18.00 в сообществах https://vk.com/center_kontakt и https://vk.com/kontakt_vol стартует онлайн-трансляция ежегодной церемонии «Волонтер года».

Регистрация по ссылке https://forms.gle/dUAv39UnGitniboX7

В течение года Центр «КОНТАКТ» проводит более тысячи мероприятий, с охватом более 50 тысяч участников. Многие из них становятся волонтерами, принимают активное участие в проведении городских и районных акций «КОНТАКТа», проводят мониторинг уличной среды, закрашивают преступную рекламу, создают и реализуют собственные профилактические проекты для сверстников. Самые активные по итогам работы удостоятся почетного титула «Волонтер года».

«Это уже третья церемония, которая стала ежегодной. Это благодарность ребятам, которые вместе с нами в течение всего года делали наш город лучше, создавали профилактическую среду, помогали нам реализовывать проекты для молодежи. В рамках интерактивного подведения итогов года у нас запланировано множество сюрпризов», – отметил руководитель отдела развития волонтерского движения Центра «КОНТАКТ» Константин Пискун. 

На Слете лидеров волонтерских движений Санкт-Петербурга, который ежегодно проходит в Ленинградской области, волонтеры создали проект большого городского квеста, который планируют реализовать в 2021 году. Также ребята подготовили профилактические подкасты и социальные видеоролики.

Напомним, что добровольцы инициировали и реализовали городскую сетевую акцию «Синяя птица – территория безопасности». С апреля 2019 года ребята закрасили уже более 700 надписей о продаже психоактивных веществ на улицах Петербурга.  В этом году Волонтеры «КОНТАКТа» принимали участие в городском фестивале «Альтернатива», акции «НЕпроСПИ», помогали в организации Всероссийской научно-практической конференции и других мероприятий учреждения.

Организатор – Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ» при поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Источник: Комитет по молодежной политике
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