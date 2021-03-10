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«АРМИшка» - санкт-петербургские суворовцы разработали талисман Армейских международных игр

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗВО
«АРМИшка» - санкт-петербургские суворовцы разработали талисман Армейских международных игр

Воспитанники Санкт-Петербургского суворовского военного училища решили принять участие в объявленном Министерством обороны Российской Федерации всероссийском конкурсе «Талисман Армейских международных игр».

Санкт-Петербургские суворовцы разработали «АРМИшку», взяв за основу любимого героя русских народных сказок, облачили его в военную форму и выдали легендарный автомат Калашникова. АРМИшка хочет стать настоящим военным профессионалом, поэтому с ним всегда книги о Российской армии. В ближайшее время суворовцы отправят проект талисмана в конкурсную комиссию.

В рамках конкурса ребятам от 7 до 17 лет предложено придумать любой существующий или вымышленный, одушевленный или неодушевленный персонаж или животное, но обязательно с описанием его имени и легенды.

Творческие работы могут быть выполнены как в цветном, так и в черно-белом изображении, в любой технике, включая компьютерную графику и фото прикладных работ.

Победитель конкурса, а также члены его семьи становятся обладателями пригласительных на все ключевые и торжественные мероприятия Армейский международных игр-2021. Кроме того, для дипломанта проведут индивидуальную экскурсию по Главному храму Вооруженных Сил Российской Федерации и музейному комплексу «Дорога Памяти».

В конкурсе активно участвуют дети военнослужащих Западного военного округа.

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