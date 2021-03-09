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Питерец.ру » Общество » Россельхознадзор досмотрел более 20 000 животных в аэропорту Пулково

Россельхознадзор досмотрел более 20 000 животных в аэропорту Пулково

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Россельхознадзор
В феврале сотрудники Россельхознадзора досмотрели более 20 000 животных в аэропорту Пулково

В феврале 2021 года в грузовом терминале аэропорта Пулково должностные лица Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям осуществили ветеринарный контроль более 20 000 животных.

Так, с территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области воздушным транспортом было отправлено почти 9 000 аквариумных рыбок, 2000 медицинских пиявок, 725 лабораторных животных, 285 декоративных моллюсков, 167 ракообразных, 63 кошки и собаки, 60 декоративных амфибий, 18 декоративных птиц и 15 черепах. Животные следовали в 15 субъектов Российской Федерации (Магаданская, Тюменская, Оренбургская, Архангельская, Иркутская области, Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий автономные округа, Республики Крым, Башкортостан, Якутия, Татарстан, Хабаровский, Приморский, Красноярский, Ставропольский края), а кошки и собаки ещё и в 7 зарубежных стран (США, Канада, Италия, Франция, Израиль, Германия, Великобритания).

Кроме того, в Санкт-Петербург и Ленинградскую область «прилетело» более 7000 аквариумных рыбок из Барнаула, 370 попугаев из Краснодарского края, 166 лабораторных животных из Московской области, 23 шмелиные семьи из Москвы, 11 кошек и собак из Омской, Иркутской областей, Ямало-Ненецкого, Ханты-Мансийского автономных округов, Республики Крым и Красноярского края. Также на территорию регионов поступили 4 кошачьих лемура из Новосибирской области, корсак и харза из Республики Удмуртия, и хомяк из Приморского края.

Государственные инспекторы Управления Россельхознадзора проверили состояние здоровья, условия перевозки и ветеринарные сопроводительные документы всех животных, после успешного прохождения они продолжили движение в адреса получателей.

Источник: Россельхознадзор
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