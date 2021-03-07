Военнослужащие ЗВО в Ленобласти поздравили с наступающим 8 марта многодетную супругу сослуживца

В преддверии Международного женского дня военнослужащие Келецко-Берлинской артиллерийской бригады общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, поздравили персональным концертом многодетную супругу сослуживца.

Оркестр гвардейского соединения исполнил перед супругой и детьми старшего лейтенанта Максима Чадаева попурри из музыкальных композиций, посвященных женской красоте и весеннему настроению. В завершении выступления военнослужащий вручил супруге Надежде букет цветов и поздравил ее с наступающим праздником.

«Спасибо ребятам и мужу за этот подарок. Музыка действительно создает в душе теплое, весеннее настроение! » - отметила супруга военнослужащего.

Максим Чадаев проходит службу в инженерно-саперном подразделении артиллерийской бригады. Ежедневно Максим и его подчиненные выполняют задачи по инженерной разведке и разминированию неразорвавшихся артснарядов и взрывоопасных предметов на территории региона. В семье Максима и Надежды пятеро детей. Самому младшему – Антону, недавно исполнилось 2 года.

Келецко-Берлинская орденов Кутузова, Богдана Хмельницкого, Александра Невского и Красной звезды бригада ведет свою историю от сформированной в Польше в 1944 году 200-й легкой артиллерийской бригады. В годы Великой Отечественной войны военнослужащие соединения участвовали в боях по овладению городом Нейссе, Сандомирско-Селезской, Берлинской и Пражской наступательных операциях. За проявленное мужество и героизм в Великой Отечественной войне 1470 солдат, сержантов и офицеров были награждены орденами и медалями, из них 10 получили звание Героев Советского Союза.