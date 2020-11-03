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Питерец.ру » Экономика » Петербуржцев приглашают на День карьеры

Петербуржцев приглашают на День карьеры

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Опубликовал: Вадик Котов
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ВКонтакте
Найти работу и подработку смогут студенты на Дне карьеры «Связи решают»

Найти работу и подработку смогут студенты на Дне карьеры «Связи решают» 5 ноября с 16.00 до 19.00. Событие пройдет в онлайн формате.

В группе «ВКонтакте» (https://vk.com/kadryspb) пройдет прямой эфир с представителями компаний, которые поделятся своим опытом, расскажут о преимуществах работы и актуальных вакансиях. 

Здесь работодатели и соискатели смогут найти друг друга и начать взаимовыгодное сотрудничество. Особенно это актуально в период новой реальности, в которой появляется адаптация к удаленной работе и необходимость обновления персонала современными и креативными молодыми кадрами. Помимо презентаций компаний, пройдут лекции и мастер-классы от HR-специалистов, которые помогут найти себя в профессии и поделятся лайфхаками о построении карьеры.

Организаторами мероприятия выступают Федеральное государственное бюджетное учреждение «Межвузовский студенческий городок в Санкт-Петербурге» и Фонд развития МСГ при поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Источник: Комитет по молодежной политике
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