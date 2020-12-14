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Питерец.ру » Общество » Молодежное пространство «ПРОСТО» попало в шорт-лист международной премии

Молодежное пространство «ПРОСТО» попало в шорт-лист международной премии

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Опубликовал: Вадик Котов
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Молодежное пространство «ПРОСТО» попало в шорт-лист международной премии

Пространство ПРОСТО вошло в шорт-лист международной премии Eventiada IPRA GWA. Мероприятие является крупнейшей в Восточной Европе, СНГ и Средней Азии премией в сфере коммуникаций. Вручается с 2011 года.

С 2020 Eventiada IPRA GWA стала частью программы IPRA по поддержке Целей Устойчивого Развития ООН.

«В премии участвуют компании с мировым именем, многолетним опытом, а также с определенным кредитом доверия у аудитории. «ПРОСТО» существует чуть больше года и соответствует уровню многолетних компаний по эргономичности и инфраструктуре. Мы рады, что организаторы международной премии отметили наши заслуги», - говорит руководитель молодежного пространства «ПРОСТО» Виктория Моторенко.

В 2020 году на Eventiada IPRA GWA поступили заявки из 14 стран: Армении, Беларуси, Болгарии, Венгрии, Казахстана, Латвии, Польши, России, Румынии, Сербии, Таджикистана, Турции, Украины и Хорватии. Среди участников – крупнейшие международные и национальные корпорации, глобальные и региональные общественные организации, государственные органы, ведущие коммуникационные агентства и креативная молодежь.

Справочно: Молодежное пространство «ПРОСТО» – проект Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями. Это концептуально новый подход к организации работы с молодежью, заключающийся в создании всех востребованных форм времяпрепровождения в рамках одного пространства: лекции и мастер-классы, образовательные программы, встречи с известными людьми, а также коворкинг для комфортной индивидуальной и групповой работы.

Источник: Комитет по молодежной политике
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