Новое молодежное ток-шоу выходит в YouTube

Проект Дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» расширяет свой формат. Подписчики одноименного канала в YouTube с увлечением смотрят серию эфиров молодежного ток-шоу «Диалог на равных».

Зрители нового проекта могут в любое время вернуться к просмотру открытого диалога с известными и успешными людьми из разных сфер: с политиками, музыкантами, спортсменами, бизнесменами и творческими людьми. Это позволяет формат молодежного ток-шоу, эфиры заливаются в YouTube-канал проекта. Каждый выпуск – это сразу четыре ведущих, один спикер, зрители, множество вопросов и открытые диалоги о карьере, опыте, воспитании молодого поколения, творчестве, мотивации и многом другом.

Гостями ток-шоу уже стали: российский продюсер кино и телевидения, сооснователь кинотелевизионной студии «Главкино» Илья Бачурин, генеральный директор косметической компании Faberlic Дмитрий Ханковский, основатель агентства персонального брендинга BAKERS Катя Кононова, основатель сети барбер-шопов TOPGUN Максим Спивак, генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, Олимпийская чемпионка Елена Слесаренко и другие. Впереди – новые эфиры и новые спикеры.

Анонсы новых эфиров публикуются в социальных сетях проекта «Диалог на равных». Подписывайтесь на аккаунты в социальных сетях (ВКонтакте , Instagram ) и YouTube-канал , чтобы не пропустить новые видео.

Дискуссионные студенческие клубы «Диалог на равных» – проект Федерального агентства по делам молодежи, который реализуется в рамках национального проекта «Образование» федерального проекта «Социальная активность», направленного на решение задач Указа Президента Российской Федерации.