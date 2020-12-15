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Питерец.ру » Культура » Public Talk с директором Дома Книги

Public Talk с директором Дома Книги

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57
Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
простоспб.рф
В молодежном пространстве ПРОСТО пройдет прямой эфир с Владимиром Кашиным

15 декабря в 19.00 в молодежном пространстве ПРОСТО пройдет прямой эфир (https://vk.com/prostospb) с Владимиром Кашиным - генеральным директором Санкт-Петербургского «Дома Книги».

Владимир расскажет о том, как он связал свою жизнь с книгами, как звучит основная концепция и идея магазина «Дом Книги», поделится своими планами на будущее.  А также участники смогут поговорить о перспективах книжной индустрии, трудностях и конкурентных преимуществах.

«Многие писатели поднимают злободневные темы, и сегодняшняя молодежь любит их и читает. Спрос рождает предложение. Очень популярны сейчас книги Пелевина, Акунина. Но не только художественные книги предпочитает молодежь. Читают книги по саморазвитию. Сегмент широкий, многие авторы считают, что у них есть опыт, поэтому надо написать книгу. Многие пишут очень хорошие книги, которые раскупаются большими тиражами, а есть те, которые не продаются совсем»,- высказывает мнение Владимир.

17 декабря «Дом Книги» проведет пресс-конференцию: «Бумажная книга и развитие книжных магазинов в современном мире. Влияние Дома книги как культурного пространства, направленного на развитие молодого поколения», где сотрудники расскажут о новом приложении для телефона.

Справочно:  

Молодежное пространство «ПРОСТО» - проект Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями. Это концептуально новый подход к организации работы с молодежью, заключающийся в создании всех востребованных форм времяпрепровождения в рамках одного пространства: лекции и мастер-классы, образовательные программы, встречи с известными людьми, а также коворкинг для комфортной индивидуальной и групповой работы.

Источник: Комитет по молодежной политике
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