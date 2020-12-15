Public Talk с директором Дома Книги

15 декабря в 19.00 в молодежном пространстве ПРОСТО пройдет прямой эфир (https://vk.com/prostospb) с Владимиром Кашиным - генеральным директором Санкт-Петербургского «Дома Книги».
Владимир расскажет о том, как он связал свою жизнь с книгами, как звучит основная концепция и идея магазина «Дом Книги», поделится своими планами на будущее. А также участники смогут поговорить о перспективах книжной индустрии, трудностях и конкурентных преимуществах.
17 декабря «Дом Книги» проведет пресс-конференцию: «Бумажная книга и развитие книжных магазинов в современном мире. Влияние Дома книги как культурного пространства, направленного на развитие молодого поколения», где сотрудники расскажут о новом приложении для телефона.
Справочно:
Молодежное пространство «ПРОСТО» - проект Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями. Это концептуально новый подход к организации работы с молодежью, заключающийся в создании всех востребованных форм времяпрепровождения в рамках одного пространства: лекции и мастер-классы, образовательные программы, встречи с известными людьми, а также коворкинг для комфортной индивидуальной и групповой работы.