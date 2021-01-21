Второй кинофестиваль о Холокосте «Хроники Катастрофы»

С 29 по 31 января в киноцентре «Ленфильм» пройдет программа кинопоказов Второго кинофестиваля о Холокосте - «Хроники Катастрофы». Программа является частью «Недели памяти» — ежегодного цикла мероприятий в России, приуроченных к Международному дню памяти жертв Холокоста 27 января. Организаторами «Недели памяти» выступают Российский еврейский конгресс (РЕК), Правительство Москвы, Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) и Центр «Холокост».

Программа откроется 29 января российской премьерой фильма «Исаак» (2019) с Северией Янушаускайте в одной из главных ролей. 30 и 31 января будут показаны «Последний этап» (1948) и «Далекое путешествие» (1949), одни из первых фильмов в истории, снятые самими узниками концлагерей. Отреставрированные версии этих фильмов были впервые показаны на Берлинском кинофестивале прошлого года.

«Последний этап» Ванды Якубовской (1948) стал первым художественным фильмом об «Аушвице»; его съемки происходили на территории самого лагеря смерти. Фильм «Далекое путешествие» Альфреда Радока (1949) был запрещён в Чехословакии, не показывался в течение более сорока лет и до настоящего времени почти неизвестен.

Часть билетов на кинопоказы будут распространяться бесплатно, благодаря партнерству с Российским еврейским конгрессом. Чтобы получить бесплатный билет, необходимо зарегистрироваться на сайте . Оставшиеся билеты в продаже на сайте киноцентра «Ленфильм».

Также в рамках фестиваля пройдут бесплатные показы фильмов в онлайн формате и в эфире телеканала «Дождь». Подробности на сайте .