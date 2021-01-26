В Санкт-Петербурге представят восстановленную «полуторку», работавшую на Дороге жизни

В Санкт-Петербурге Военно-медицинский музей Минобороны РФ 27 января представит грузовую автомашину ГАЗ-АА Б-77-309 («полуторка») 1937 года выпуска, которая осуществляла перевозки по Дороге жизни.

Специалисты Военно-медицинского музея Минобороны РФ осуществили восстановление машины, которая станет одним из экспонатов музея. Автомобиль принадлежал 73-й Отдельной автотранспортной роте (ОАСР) Санитарного управления Ленинградского фронта.

Машина будет экспонироваться во дворе Академической капеллы.

До 16 декабря 1943 г. командиром 73 ОАСР был ст. лейтенант Магадач А. Д., а с 17 декабря 1943 г. – капитан Клитенкович И.М. Санитарный автомобиль на шасси ГАЗ-АА был приспособлен для перевозки раненых и больных путем устройства деревянного кузова. Максимальная емкость кузова летом – 9 человек лежа и 7 человек сидя, зимой – 9 лежа и 6 сидя. Вместо бокового сидения зимой устанавливалась печка. При дальних рейсах, для возможности обслуживания раненых в пути, обычная емкость – 8 человек лежа и 6 сидя (зимой – 8 лежа и 5 сидя).

К 1 января 1945 года машина имела пробег 53 250 км. Представленная машина перевезла по Дороге Жизни более 19 тысяч раненых и больных.