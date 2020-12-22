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Питерец.ру » Общество » Виноват климат

Виноват климат

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Климат способствует быстрому распространению коронавируса

«Питерец.ру» сообщает, что, по словам Александра Беглова, на быстрое распространение covid-19 повлиял и климат. Он всегда был сырым в это время года, что становилось поводом для многочисленных простуд. Такой климат способствует развитию легочных заболеваний.

Конечно, причиной распространения коронавируса является не только климат Северной столицы. Эта инфекция распространяется по всему миру. Однако существуют факторы, которые провоцируют рост заболеваемости. Так что климат вполне может быть одним из них.

Напоминаем, что в Петербурге достаточно сложная ситуация по коронавирусу. Главный санитарный врач города Наталья Бишкетова рекомендовала не выезжать из Северной столицы и не приезжать сюда. Однако данная информация носит рекомендательный характер.

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