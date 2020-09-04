Подход к ограничительным мерам изменен

Власти Северной столицы изменили подход касательно ограничительных мер, вызванных распространением covid-19. По словам Евгения Елина, сейчас медицина города лучше готова к лечению таких больных, нежели в апреле, мае и июне. В городе достаточный запас лекарств, маски и перчатки имеется в необходимом количестве.

Тотальных закрытий производств и других сфер бизнеса в Петербурге желают избежать. При ухудшении обстановки по коронавирусу прибегать к подобным ограничениям будут только в крайнем случае. Елин считает, что ношение масок и соблюдение социальной дистанции поспособствовало сокращению роста заболеваемости.

«Питерец.ру» напоминает, что с 12 сентября начнут работать кинотеатры, театры и фуд-корты. Сейчас ситуация в городе улучшилась, потому отмена этих ограничений стала ожидаемой.