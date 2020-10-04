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Питерец.ру » Общество » День гражданской обороны

День гражданской обороны

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Опубликовал: PRESS VDPO TOSNO
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Фото:
ВДПО Тосненского района
2 октября, с пятиклассниками МКОУ «Ушакинская СОШ №1» состоялся открытый урок по теме «Гражданская оборона».

4 октября наша страна отмечает 88 годовщину Гражданской обороны России. Гражданская оборона является одной из важнейших функций государства, составной частью оборонного строительства и обеспечения безопасности населения страны.
Ежегодно, в преддверии празднования Дня гражданской бороны, в образовательных учреждениях проводятся различного рода мероприятия.
2 октября, с пятиклассниками МКОУ «Ушакинская СОШ №1» состоялся открытый урок по теме «Гражданская оборона». Представитель Тосненского МО ВДПО Екатерина Петренко совместно со старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ольгой Абдухаковой рассказали ребятам, как правильно вести себя при чрезвычайных обстоятельствах, что нужно уметь, чтобы спастись самому и спасти другого при пожаре, и других чрезвычайных ситуациях, какие навыки необходимы для распознания и оценки опасных и вредных факторов среды обитания человека, нахождения способов защиты от них, безопасного поведения дома, на улице и на природе, а также не забыли рассказать об истории создания, состав, функции и задачи Гражданской обороны. Урок проходил очень увлекательно, кроме теоретической части, школьникам был показан видеофильм на тему «Гражданская оборона» и продемонстрировано содержимое тревожного чемоданчика на случай возникновения ЧС. Ребята очень заинтересованно слушали и рассматривали содержимое чемоданчика, кто-то из школьников вызвался, чтобы показать, как следует правильно надевать противогаз.
Уроки по гражданской обороне являются необходимыми, поскольку каждый гражданин должен быть всегда готов и правильно действовать на случай возникновения любой чрезвычайной ситуации.
День гражданской обороны





Источник: ВДПО Тосненского района
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