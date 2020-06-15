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Питерец.ру » Общество » Теперь можно стричься

Теперь можно стричься

0
61
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
rosbalt.ru
В Петербурге начнут работу парикмахерские и некоторые другие предприятия

«Питерец.ру» сообщает, что с 15 июня в Северной столице возобновят работу парикмахерские, бани, библиотеки, а также предприятия сферы услуг. Соответствующее решение было принято городским правительством.

Парикмахерские можно будет посещать по предварительной записи. Однако эти предприятия пока не могут оказывать косметические услуги. Что касается бань, то с понедельника там будет разрешено мыться, но не париться.

Помимо этого, в Петербурге откроются мебельные салоны и фотоателье, а также риэлторские конторы, библиотеки и архивы. Исключением здесь являются предприятия, находящиеся в здании торговых и торгово-развлекательных центров. К риэлторам нужно будет предварительно записываться.

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