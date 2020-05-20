Устали от самоизоляции

«Питерец.ру» сообщает, что город на Неве вышел на первое место среди мегаполисов по индексу самоизоляции. Петербург набрал 3,2 балла и опередил Москву, индекс которой составил 3,1 балла. Тройку лидеров замкнул Ростов-на-Дону.

Если рейтинг самоизоляции оказывается менее 4 баллов, такой показатель считается низким. При индексе ниже 3,5 баллов ситуация становится еще хуже. При таком раскладе на улице находится немало людей, что не способствует улучшению ситуации с коронавирусом.

Это показывает, что россияне устали самоизолироваться и желают поскорее вернуться к обычной жизни. Людей можно понять, ведь сидеть дома взаперти довольно сложно. Народ устал от действующих ограничений, что приводит к ухудшению показателей самоизоляции.