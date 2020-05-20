ента новостей

16:17
На КАД в Ломоносовском районе введут реверсивное движени
14:02
В Петербурге пенсионерка отдала перевела мошенникам почти 2 миллиона рублей
13:28
Фонд Потанина проведет ежегодный форум «Музейный гид» онлайн
13:23
Общественники взяли под контроль исполнение поручения Президента России о выплате денежных надбавок медицинским работникам
13:17
В ведущих больницах Петербурга начались испытания левилимаба против осложнений от COVID-19
13:13
В Петербурге задержали группу автоугонщтков
12:56
В Петербурге раскрыто ограбление магазина часов
09:59
Пытались вывезти перчатки
09:30
Устали от самоизоляции
00:37
СКА расстался с Плотниковым, сохранил Бурдасова и подписал контракт с известным иностранцем
20:09
Участники акции #МыВместе запустили городской конкурс «Семейные тренировки дома»
14:48
По мнению эксперта, петербуржцы могут надолго отказаться от рукопожатий после окончания пандемии
14:40
Специалисты Россельхознадзора рассказали, как не допустить заражения подкарантинных объектов и продукции карантинными организмами
14:36
На развязке КАД с Приморским шоссе полностью перекроют съезд
14:22
В Петербурге полицейские застрелили агрессивное животное
14:11
В Петербурге задержали мужчин совершивших нападение на банк
09:38
Прощаться с умершими нельзя?
09:19
Подорожали велосипеды
19:38
Антивирусная корректировка бюджета Санкт-Петербурга: позиция "Справедливой России"
19:33
Россельхознадзор провел карантинный фитосанитарный контроль 611 тыс. тонн бананов
19:07
Смертельное ДТП в центре Петербурга
13:14
В Петербурге мошенники выманили у пенсионерки около 2,4 миллиона рублей
12:54
В Петербурге задержали угонщика кроссовера
10:12
В МВД недоумевают
09:47
ТРЦ «Мега» закроют
20:50
Возобновился чемпионат Германии: Холанд и Левандовски забили
13:42
Власти Ленобласти снова запретили шопинг в областных "Мегах"
13:14
В Петербурге один из налетчиков получил травмы при нападении на автосервис
09:25
Опасения пульмонологов
08:57
Военный госпиталь в Пушкине
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Общество » Устали от самоизоляции

Устали от самоизоляции

0
103
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
peterburg2.ru
Петербург вышел в лидеры по самоизоляции, хотя балл оказался низким

«Питерец.ру» сообщает, что город на Неве вышел на первое место среди мегаполисов по индексу самоизоляции. Петербург набрал 3,2 балла и опередил Москву, индекс которой составил 3,1 балла. Тройку лидеров замкнул Ростов-на-Дону.

Если рейтинг самоизоляции оказывается менее 4 баллов, такой показатель считается низким. При индексе ниже 3,5 баллов ситуация становится еще хуже. При таком раскладе на улице находится немало людей, что не способствует улучшению ситуации с коронавирусом.

Это показывает, что россияне устали самоизолироваться и желают поскорее вернуться к обычной жизни. Людей можно понять, ведь сидеть дома взаперти довольно сложно. Народ устал от действующих ограничений, что приводит к ухудшению показателей самоизоляции.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...

Похожие публикации

4-05-2020, 10:30
Индекс самоизоляции вырос
27-04-2020, 09:45
Когда отменят ограничения?
17-04-2020, 08:37
Рыбаки нарушают самоизоляцию
11-04-2020, 10:12
Оштрафовали за прием гостей
31-03-2020, 07:58
Ввели режим самоизоляции
22-11-2018, 08:11
Потенциал цифровых технологий

Происшествия на дорогах

0
215
18-05-2020, 19:07
Смертельное ДТП в центре Петербурга
0
424
12-05-2020, 12:00
Смертельное ДТП в Приозерском районе Ленобласти
0
477
8-05-2020, 15:13
Смертельное ДТП в Гатчинском районе Ленобласти
0
1 229
8-04-2020, 11:58
В Ленобласти в ДТП погибли два человека
Наверх