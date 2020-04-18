Необычная Пасха

«Питерец.ру» сообщает, что христиане все равно будут праздновать Пасху. Временное закрытие церквей для массового посещения людей не помешает совершить это праздничное богослужение. Многие храмы проводят службы в режиме онлайн, благодаря чему верующие получают возможность смотреть эти трансляции дома, в какой-то мере принимая участие в пасхальном богослужении.

Эта Пасха является необычной, поскольку никогда христианский мир не переживал ничего подобного. Однако верующие могут полноценно отпраздновать Пасху и дома, ведь совершать молитву можно в любом месте, а не только в стенах храма. К тому же такая ситуация позволяет христианам произвести переоценку ценностей, пересмотреть свое отношение к Богу, к вере.