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Питерец.ру » Общество » Необычная Пасха

Необычная Пасха

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Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
unian.net
Празднование Пасхи состоится несмотря на закрытие храмов

«Питерец.ру» сообщает, что христиане все равно будут праздновать Пасху. Временное закрытие церквей для массового посещения людей не помешает совершить это праздничное богослужение. Многие храмы проводят службы в режиме онлайн, благодаря чему верующие получают возможность смотреть эти трансляции дома, в какой-то мере принимая участие в пасхальном богослужении.

Эта Пасха является необычной, поскольку никогда христианский мир не переживал ничего подобного. Однако верующие могут полноценно отпраздновать Пасху и дома, ведь совершать молитву можно в любом месте, а не только в стенах храма. К тому же такая ситуация позволяет христианам произвести переоценку ценностей, пересмотреть свое отношение к Богу, к вере.

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