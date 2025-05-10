Благодаря голу Нино «Зенит» выиграл в Махачкале у «Динамо» и продолжает борьбу с «Краснодаром» за чемпионство в сезоне – 2024/2025

Ничьей в матче между «Оренбургом» и «Химками» (счёт – 1:1, голы забили Караташ и Руденко) «Питерец.ру» особого внимания уделять не будет: ведь уже известен результат встречи в Махачкале с участием «Зенита». Динамовцам из столицы Дагестана тоже нужны очки, хотя команда Хасана Биджиева не ведёт борьбу за чемпионство, как петербуржцы. Махачкалинцам желательно избежать попадания в стыковые матчи и застолбить за собой место в РПЛ на сезон – 2025/2026.

Главный тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак выпустил в стартовом составе Александра Соболева, но экс-спартаковец на этот раз забить не смог (в игре с «Пари НН» зенитовскому форварду удался дубль). Матч в Махачкале получился напряжённым, но не результативным: судьбу поединка решил единственный гол. На гостей сработал корнер: Нино нанёс точный удар по воротам Тимура Магомедова, а Валентин Пальцев автору победного для «Зенита» помешать не сумел. Прямо перед перерывом расстроенный Пальцев едва не забил, но Евгений Латышонок в том эпизоде не сплоховал.

В концовке Соболев мог сделать счёт 2:0 – мимо. Прямо сейчас завершается матч между ЦСКА и «Краснодаром», и московские армейцы близки к минимальной победе над лидером РПЛ. «Зениту» очень нужно поражение «Быков»!



