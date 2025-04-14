Баскетбольный «Зенит» выиграл регулярный чемпионат Единой Лиги ВТБ, одержав на финише двадцатую подряд победу в матче с «Астаной»

«Питерец.ру» поздравляет баскетбольный «Зенит» с весомым достижением – победой в «регулярке» Единой Лиге ВТБ. Двадцатиматчевая победная серия завершилась разгромом аутсайдера чемпионата «Астаны» с разницей в 34 очка. «Сине-бело-голубые» могут продолжить выигрышную серию и в плей-офф, но борьба за чемпионство в сезоне – 2024/2025 предстоит явно не простая.

Окинем взглядом турнирную таблицу: «Зенит» одержал 39 побед, у ставшего вторым в регулярном сезоне ЦСКА 37 очков, УНИКС выиграл на одну игру меньше, нежели столичные армейцы. Четвёртое место занял краснодарский «Локомотив-Кубань» (32 победы), который теперь должен постараться восстановить своё реноме в плей-офф.

Пятым стал «Уралмаш» (24 победы), шестым – саратовский «Автодор» (20 побед). В так называемый плей-ин попали четыре клуба – одержавшие по 18 побед в «регулярке» «Пари НН» и пермская «Парма», а также МБА-МАИ (15 побед) и «Енисей» (14 побед). Первого соперника из плей-ин «Зенит» просто обязан легко пройти, а вот во втором раунде петербуржцам может достаться уже крепкий орешек.

Из игроков «Зенита» особо стоит отметить Дуэйна Бэйкона, Трента Фрейзера, Винса Хантера, Алекса Пойтресса и Ксавьера Муна, хотя очевидно, что старалась вся команда.



