Волейбольный «Зенит» из Санкт-Петербурга сделал первый шаг в полуфинал Суперлиги, победив в Новосибирске «Локомотив» на тай-брейке

Клубный сайт «Зенита» обратил особое внимание, что на позиции связующего в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф у петербуржцев вышел Дмитрий Ковалёв. И этот тренерский ход оправдал себя – гости сразу получили небольшой отрыв в счёте. «Локомотив» догнал – 10:10, после чего засверкал в нападении Егор Клюка (на фото). Итог стартового сета – 25:18 в пользу «сине-бело-голубых» к неудовольствию новосибирских трибун.

«Питерец.ру» удивился тому, что железнодорожники буквально отдали «Зениту» следующую партию, проигранную с разницей в 9 очков. Отыгрываться с 0–2, пусть и на своём поле – а хватит ли сил на тай-брейк? Добавим, что Клюка во второй партии атаковал вообще без промаха.

«Локомотив» повёл в счёте в начале третьего сета и сумел сократить отставание – 25:19 и 1–2. Владимир Алекно рассчитывал избежать тай-брейка: в четвёртой партии зенитовцы изо всех сил старались склонить чашу весов в свою пользу. Однако в концовке больше повезло «Локомотиву» – 25:22 и укороченный пятый сет. На тай-брейке решающим аргументом стала подача Максима Космина: «Зенит» выиграл решающий сет с разницей в 6 очков. Самым результативным в составе победителей стал Клюка (23 очка), у Владислава Бабкевича – 20 очков.



