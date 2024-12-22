СКА только в овертайме сумел победить «Адмирал» со счётом 3:2, по ходу игры Кузнецов и Завгородний не реализовали буллиты

Учитывая разницу и в классе исполнителей, и в вариативности состава, СКА должен был на своём льду побеждать «Адмирал» в основное время и с разницей в 2–3 шайбы. Однако «Моряки», как принято неофициально называть владивостокский клуб, дали фавориту настоящий бой на заполненной «СКА Арене», продержавшись до дополнительного времени.

«Питерец.ру» обратил внимание, что Егор Заврагин вышел в стартовом составе – главный тренер СКА Роман Ротенберг доверяет молодому голкиперу. Под занавес первого периода Заврагин пропустил после броска Шепелева. «Адмирал» мог открыть счёт и раньше, но Дмитрий Завгородний в дебюте матча попал в штангу ворот Заврагина, исполняя буллит.

Отыграться петербуржцам удалось на 26-й минуте: Иван Демидов отличился с передач Александра Никишина и Михаила Воробьёва. Но вместо града шайб в ворота Мишурова зрители увидели взятие ворот СКА. Недавно сделавший хет-трик в матче с «Амуром» Гутик реализовал удаление Деанджело, после чего гости вели в счёте до 48-й минуты. Цифры 2:2 зажёг на табло Данила Галенюк, затем Мишуров «привёз» буллит в свои ворота. Но Евгений Кузнецов переиграть дальневосточного голкипера не сумел, а в овертайме матч остановил точный бросок Василия Глотова – 3:2ОТ.