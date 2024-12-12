ента новостей

15:33
Петербургские кёрлингисты стали призерами Кубка России
15:23
В Пушкине открыли второе здание детского сада на Сапёрной улице
15:20
Сосновское сельское поселение заняло 4 место в конкурсе «Лучшая муниципальная практика»
12:05
День Конституции Российской Федерации
11:49
На 2-м Муринском проспекте иномарка насмерть сбала мужчину
11:45
Пенсионерка с проспекта Науки отдала мошенникам около 10 млн рублей
10:58
В Ленобласти иномарка насмерть сбила 85-летнюю мужчину
10:57
На корпоративах бывали эксцессы
10:48
В Невском районе поймали участника конфликта в автобусе
10:31
Опять фиктивно регистрировали мигрантов
10:10
Под Набиуллиной зашаталось кресло?
09:50
Траты на парфюм выросли
20:50
После того, как вратарь СКА Павел Мойсевич не пропустил в матче с «Барысом», Роман Ротенберг заявил: «Железобетонная оборона – то, что нам нужно!»
20:29
Гандбольный «Зенит» одержал важную победу над «Пермскими медведями» со счётом 37:30, Дмитрий Киселёв забил 9 мячей
16:48
В Мариинском дворце прошла тожественная церемония награждения почетными знаками
13:49
На улице Комсомола иномарка сбила 16-летнего подростка
13:43
В Отрадном задержали пособника мошенников при попытке обмануть женщину
13:36
Во Всеволожске задержали подозреваемую в убийстве
13:29
В Сестрорецке задержали пособника мошенников, подозреваемого в многомиллионном обмане пенсионера
13:18
Премьера в ТЮЗе! Спектакль «Пушкин. Сквозь Метель»
13:10
В России ужесточили ответственность за создание финансовых пирамид
13:05
В Калининском районе поймали подростков, подозреваемых в грабеже  табачного магазина
12:55
В Шушарах задержаны участники этнической преступной группы, подозреваемых в вымогательстве
12:48
В Колпино дорожный конфликт закончился применением газового баллончика
10:16
Китайские автомобили любят в СПб, но не в самом Китае
10:13
На Екатерининском проспекте мигрант ударил ножом соотечественника
09:56
Остался без тягача
01:50
Волейбольная «Ленинградка» одержала десятую победу подряд в женской Суперлиге, переиграв саратовский «Протон» в трёх партиях: у Валерии Романовой – 15 очков
19:38
В Петербурге пройдет турнир по баскетболу, посвященный памяти Станислава Гельчинского
13:30
В Новом Карлино иномарка насмерть сбила 47-летнего пешехода
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Петербургские кёрлингисты стали призерами Кубка России

Петербургские кёрлингисты стали призерами Кубка России

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Комитет по спорту
Кёрлингисты из Петербурга – в числе сильнейших на Кубке России

В Сочи завершился захватывающий Кубок России по кёрлингу среди мужских команд, собравший под своим крылом шестнадцать сильнейших коллективов со всей страны. География участников была поистине впечатляющей:  Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Иркутская, Московская, Новосибирская, Челябинская и Ярославская области, а также Красноярский край представили своих лучших спортсменов, жаждущих победы. Накал страстей на льду был невероятным – каждая игра решалась на тончайших нюансах, каждый бросок мог изменить ход всей встречи. Турнир продемонстрировал высокий уровень мастерства участников, подтверждая растущую популярность кёрлинга в России. Соревнования проходили в условиях  высочайшего профессионализма, с безупречной организацией и  отличной судейской работой, что способствовало честной и захватывающей борьбе.

Победу в напряженной борьбе одержала команда «Санкт-Петербург-1»,  в состав которой вошли  Алексей Тимофеев (скип), Артур Ражабов, Евгений Климов, Александр Терентьев и Даниил Горячев. 

Бронзовые медали завоевала команда «Санкт-Петербург-2»,  представленная  Германом Дорониным (скип), Андреем Заалем, Александром Смородиным, Дмитрием Логвиным и Артемом Букаревым.  Эта команда также продемонстрировала  отличную игру и  волю к победе,  доказав  высокий уровень санкт-петербургской школы кёрлинга. 

За подготовку спортсменов отвечали  талантливые тренеры: Петр Дрон,  Алексей Тимофеев (выступающий и в роли тренера), Анастасия Брызгалова,  Константин Задровнов, Екатерина Ильиных, Светлана Яковлева, Елена Косьмина и Матвей Вакин.  Их профессионализм и  опыт позволили  воспитанникам  достичь высоких результатов.  Важно отметить, что многие из  спортсменов тренируются в  различных спортивных учреждениях Санкт-Петербурга, таких как Санкт-Петербургское училище олимпийского резерва №2, СШОР «ШВСМ по зимним видам спорта» и СК «Адамант».  

Источник: Комитет по спорту
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

26-02-2024, 15:55
Петербургские кёрлингисты успешно выступили на международном турнире
31-05-2024, 19:54
В Петербурге прошел международный турнир по кёрлингу на колясках
9-11-2020, 11:58
В финале игры Лига ставок — Кубок России по регби-7 петербургская команда завоевала серебро
22-12-2022, 10:53
Петербургских росгвардейцев наградили за победы на международных и всероссийских соревнованиях
11-03-2021, 15:35
Петербуржцы стали призерами Кубка России по скалолазанию
26-02-2013, 12:19
В Петербурге пройдет Чемпионат России по настольному теннису

Происшествия на дорогах

Сегодня, 11:49
На 2-м Муринском проспекте иномарка насмерть сбала мужчину
Сегодня, 10:58
В Ленобласти иномарка насмерть сбила 85-летнюю мужчину
Вчера, 13:49
На улице Комсомола иномарка сбила 16-летнего подростка
10-12-2024, 13:30
В Новом Карлино иномарка насмерть сбила 47-летнего пешехода
Наверх