Петербургские кёрлингисты стали призерами Кубка России

В Сочи завершился захватывающий Кубок России по кёрлингу среди мужских команд, собравший под своим крылом шестнадцать сильнейших коллективов со всей страны. География участников была поистине впечатляющей: Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Иркутская, Московская, Новосибирская, Челябинская и Ярославская области, а также Красноярский край представили своих лучших спортсменов, жаждущих победы. Накал страстей на льду был невероятным – каждая игра решалась на тончайших нюансах, каждый бросок мог изменить ход всей встречи. Турнир продемонстрировал высокий уровень мастерства участников, подтверждая растущую популярность кёрлинга в России. Соревнования проходили в условиях высочайшего профессионализма, с безупречной организацией и отличной судейской работой, что способствовало честной и захватывающей борьбе.

Победу в напряженной борьбе одержала команда «Санкт-Петербург-1», в состав которой вошли Алексей Тимофеев (скип), Артур Ражабов, Евгений Климов, Александр Терентьев и Даниил Горячев.

Бронзовые медали завоевала команда «Санкт-Петербург-2», представленная Германом Дорониным (скип), Андреем Заалем, Александром Смородиным, Дмитрием Логвиным и Артемом Букаревым. Эта команда также продемонстрировала отличную игру и волю к победе, доказав высокий уровень санкт-петербургской школы кёрлинга.

За подготовку спортсменов отвечали талантливые тренеры: Петр Дрон, Алексей Тимофеев (выступающий и в роли тренера), Анастасия Брызгалова, Константин Задровнов, Екатерина Ильиных, Светлана Яковлева, Елена Косьмина и Матвей Вакин. Их профессионализм и опыт позволили воспитанникам достичь высоких результатов. Важно отметить, что многие из спортсменов тренируются в различных спортивных учреждениях Санкт-Петербурга, таких как Санкт-Петербургское училище олимпийского резерва №2, СШОР «ШВСМ по зимним видам спорта» и СК «Адамант».