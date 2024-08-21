«Зенит» отдал вратаря Никиту Гойло в аренду махачкалинскому «Динамо», а Вильсон Изидор – на пути в английский «Сандерленд»

Клубный сайт «Зенита» подробно перечислил вехи футбольной карьеры Никиты Гойло, которая в основном проходила в аренде. В 2020 году Гойло отправился в тольяттинский «Акрон»: «Питерец.ру» может с полным правом заявить, что петербургский вратарь причастен к повышению этого клуба до статуса участника чемпионата РПЛ. После «Акрона» Гойло поиграл в Нижнем Новгороде, причём под руководством Александра Кержакова (особенно памятным для голкипера должен быть матч против «Зенита», когда Никите удалось не пропустить). А в прошлом сезоне Гойло выступал за «Сочи» (10 матчей).

Новое место работы Гойло – махачкалинское «Динамо». Новичок высшего футбольного света из столицы Дагестана сейчас делит 10–12 места с «Химками» и «Оренбургом»: у всех трёх команд по 5 очков за такое же количество туров. Первый номер динамовцев Давид Волк лишь рад пропустил два мяча – в матче 4-го тура с «Локомотивом». Судя по статистике сезона – 2024/2025 махачкалинцы скорее имеют проблемы в атаке (всего два забитых мяча).

Но форвард «Зенита» Вильсон Изидор отправляется в аренду не в Махачкалу, а в английский клуб «Сандерленд», выступающий в первом дивизионе (так называемом «Чемпионшипе»). СМИ считают отъезд Изидора на Туманный Альбион делом решённым.