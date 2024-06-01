КХЛ: «автомобилист» Лайпсик и новые защитники-легионеры в «Адмирале» и «Витязе»

Ставший известным ещё во времена СССР спортивный журналист Сергей Микулик в своём телеграм-канале откликнулся на переход экс-форварда СКА Брендана Лайпсика в «Автомобилист». Надо сказать, что Микулик не скрывает своего саркастического отношения к петербургскому клубу, явно симпатизируя другой команде Конкинентальной хоккейной лиги: Лайпсика мэтр журналистики назвал «списанным» из СКА. К тому же, по словам Микулика, «Автомобилист» выбил СКА из плей-офф, однако подписал явно не блиставшего в состваве невских армейцев нападающего (в «Магнитке» дела у Лайпсика шли явно лучше, возможно, всё дело – в конференции?).

В «Адмирале» с нового сезона будет играть 27-летний словацкий защитник Марио Грман, который уже столкнулся с негативными выпадами в свой адрес из-за перехода в клуб из КХЛ. Агент Грмана уже назвал КХЛ второй по силе лигой мира после НХЛ, а сам хоккеист сборной Словакии заявил, что не собирался возвращаться в родную «Экстралигу». «Питерец.ру» посмотрел статистику Грмана на завершившемся недавно чемпионате мира: там защитник набрал 2 (1+1) очка, оба – в игре против сборной Франции.

Состав «Куньлуня» пополнил 28-летний американский игрок обороны Иэн Маккошен: СМИ сообшают, что он сыграл 60 матчей в НХЛ.