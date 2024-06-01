ента новостей

00:58
Андрей Рублёв сенсационно вылетел с «Ролан Гаррос», проиграв итальянцу Маттео Арнальди всего в трёх сетах, Даниил Медведев свой матч выиграл
00:31
КХЛ: «автомобилист» Лайпсик и новые защитники-легионеры в «Адмирале» и «Витязе»
19:57
В Смольном вручили награды лауреатам премий «Педагогические надежды» и «Юные дарования»
19:54
В Петербурге прошел международный турнир по кёрлингу на колясках
19:51
На Васильевский остров вернулся "ветер перемен": метеоры снова отправляются в Петергоф!
18:52
В Петербурге Олег Газманов исполнит свои хиты на Дне России
18:49
Премьера спектакля «Пушкин. Сквозь Метель»
13:42
родление закрытия троллейбусного движения на Московском проспекте
11:01
В Тосно рецидивист ударил ножом мужчину
10:55
На Васильевском острове поймали курьера мошенников
10:48
В Ленобласти в ДТП пострадал 11-летний подросток на питбайке
10:24
Мошенники ищут новые пути
09:58
Автомобилистов обяжут переобуваться
01:49
Баскетбольный «Зенит» проиграл «Локомотиву-Кубани» третий матч бронзовой серии с разницей в один точный дальний бросок
19:41
В Петербурге задержали исполнителя убийства 26-летней давности
19:29
Полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве с недвижимостью
17:35
На КАД в районе развязки с Выборгским шоссе перекроют две полосы
16:43
В Петербурге прошла торжественная церемония открытия мемориальной доски Анатолию Рахлину
15:49
В Петербурге прошли Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе «Памяти Гвардии лейтенанта Павла Кочанжи»
15:46
Фестиваль футбола «Матч жизни»
14:33
В России планируют ввести маркировку видеоигр
10:59
В Ленобласти в ДТП пострадал подросток на питбайке
10:53
В Петербурге задержали подозреваемую в организации притона для занятия проституцией
10:36
В Петербурге поймали лже-сантехника, обокравшего пенсионерку с Тихорецкого проспекта
10:28
В Петербурге поймали поджигателя бара на улице Рубинштейна
10:20
В Красном Селе поймали подозреваемую в грабеже знакомой
10:15
В Петербурге поймали подозреваемого в грабеже на Железноводской улице
09:34
БРИКС продолжит расширяться
09:31
Закрытие троллейбусного движения в центре Петербурга
08:52
Появятся новые школы
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » КХЛ: «автомобилист» Лайпсик и новые защитники-легионеры в «Адмирале» и «Витязе»

КХЛ: «автомобилист» Лайпсик и новые защитники-легионеры в «Адмирале» и «Витязе»

0
32
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
www.sport-express.ru
Один известный спортивный журналист уже язвительно прокомментировал соглашение Брендана Лайпсика с клубом из Екатеринбурга.

Ставший известным ещё во времена СССР спортивный журналист Сергей Микулик в своём телеграм-канале откликнулся на переход экс-форварда СКА Брендана Лайпсика в «Автомобилист». Надо сказать, что Микулик не скрывает своего саркастического отношения к петербургскому клубу, явно симпатизируя другой команде Конкинентальной хоккейной лиги: Лайпсика мэтр журналистики назвал «списанным» из СКА. К тому же, по словам Микулика, «Автомобилист» выбил СКА из плей-офф, однако подписал явно не блиставшего в состваве невских армейцев нападающего (в «Магнитке» дела у Лайпсика шли явно лучше, возможно, всё дело – в конференции?).

В «Адмирале» с нового сезона будет играть 27-летний словацкий защитник Марио Грман, который уже столкнулся с негативными выпадами в свой адрес из-за перехода в клуб из КХЛ. Агент Грмана уже назвал КХЛ второй по силе лигой мира после НХЛ, а сам хоккеист сборной Словакии заявил, что не собирался возвращаться в родную «Экстралигу». «Питерец.ру» посмотрел статистику Грмана на завершившемся недавно чемпионате мира: там защитник набрал 2 (1+1) очка, оба – в игре против сборной Франции.

Состав «Куньлуня» пополнил 28-летний американский игрок обороны Иэн Маккошен: СМИ сообшают, что он сыграл 60 матчей в НХЛ. 

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

24-06-2023, 22:53
Канадец Брендан Лайпсик будет играть в СКА под 88-м номером: при чём тут Эрик Линдрос?
11-07-2023, 19:40
Новичок СКА Брендан Лайпсик отправил письмо Владимиру Путину, цель – скорейшее получение российского гражданства
11-01-2024, 16:56
СКА всухую обыграл «Витязь», трижды забросив в большинстве
3-04-2017, 18:36
Козицын пытается вывести «Автомобилист» на новый уровень
25-05-2024, 00:55
СКА после расставания с Кадейкиным и Гальченюком подписал контракты с Григоренко и Плотниковым
26-12-2018, 22:13
«Автомобилист» обыграл «Авангард» в КХЛ, Шумаков очков не набрал

Происшествия на дорогах

0
96
Вчера, 10:48
В Ленобласти в ДТП пострадал 11-летний подросток на питбайке
0
135
30-05-2024, 10:59
В Ленобласти в ДТП пострадал подросток на питбайке
0
260
29-05-2024, 15:47
На КАД «Мазда» влетела в стоящий «Лада Ларгус», оба водителя в больнице
0
161
29-05-2024, 13:02
На КАД перед съездом на Кронштадт грузовик врезался в бетонное ограждение
Наверх