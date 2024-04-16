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Питерец.ру » Спорт » Форвард «Металлурга» Денис Зернов стал автором победной шайбы в седьмом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина – 2024 с «Автомобилистом»

Форвард «Металлурга» Денис Зернов стал автором победной шайбы в седьмом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина – 2024 с «Автомобилистом»

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
khl.ru
«Магнитка» выиграла решающу игру со счётом 3:2, а счёт в серии стал 4–3.

Вот и определился состав финала Кубка Гагарина – 2024. За главный приз Континентальной хоккейной лиги на этот раз поспорят ярославский «Локомотив» и магнитогорский «Металлург». Если железнодорожники максимально быстро завершили полуфинальную серию с челябинским «Трактором», то «Магнитка» и «Автомобилист» из Екатеринбурга рубились все семь матчей. При этом команда Андрея Разина – прекрасного в прошлом нападающего – постоянно выходила вперёд, но «Автомобилист» всё время догонял.

В первом периоде седьмой встречи, проходившей 15 апреля на «Арене-Металлург», хозяева уже в первом периоде усилиями Дмитрия Силантьева и Данилы Юрова создали себе комфортный задел в две шайбы. Но «Авто» удалось организовать «гол в раздевалку», когда менее чем за минуту до первого перерыва отличился Максим Денежкин. А на 24-й минуте Денис Зернов с передачи того же Силантьева стал, как выяснилось с финальной сиреной, автором победной шайбы для своего клуба – так «Металлург» повёл 3:1. Сразу же тот же Денежкин сократил отставание гостей до минимума, но матч так и завершился со счётом 3:2.

«Питерец.ру» сомневается, что плей-офф этого года станет интереснейшим в истории Лиги. Причина – лишь в двух сериях были сыграны все семь матчей.



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