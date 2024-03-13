ента новостей

16:26
В Ленобласти пройдут народные гуляния «Демидовская масленица»
14:08
Спортсмены из Петербурга стали призерами первенства России по синхронному плаванию
14:01
Стали извести даты проведения XIII Турнира им. В.А. Соловьева в 2024 году
13:58
В Ленобласти накрыли нарколабораторию, откуда изъяли около 19 кг наркотических веществ
12:18
В Красном Селе задержали двоих на «Жигулях» с крупной партией "синтетики"
12:11
В Ленобласти задержали пьяного водителя «БМВ-318», который травмировал полицейского
11:51
Какие машины приобретают чаще всего?
11:50
В Луге 27-летний водитель на автомобиле «ВАЗ» сбил двоих детей на пешеходном переход
11:44
На Васильевском острове поймали 38-летнюю "закладчицу"
11:38
В Петербурге задержали женщину-таксиста, обманувшую пенсионерку
11:10
Определили «индекс блина»
09:36
В Ленобласти «УАЗ» провалился под лед Сяберского озера
18:45
Российская премьера «Последней цены» состоится на «Духе огня»
15:45
В Ленобалсти на "Южном полукольце" в ДТП погиб водитель "Рено"
11:32
В Петербурге поймали троих грабителей, напавших на продмаг на проспекте Науки
10:40
В Петроградском районе мошенники списали со счета пенсионерки более 470 тысяч рублей
10:21
Telegram в очередной раз оштрафовали за неудаление фейков
10:17
В Невском районе дорожный конфликт закончился стрельбой из травмата
10:10
В Красносельском районе задержали подозреваемого в разбойном нападении на юриста
09:23
В Петербурге полицейские применили табельное оружие для задержания пьяного водителя
09:13
В лидерах по ипотеке для айтишников
08:45
Что с рейтингом кандидатов?
02:10
Такого не ожидал никто: «Динамо-ЛО» в 28-м туре мужской волейбольной Суперлиги проиграло АСК со счётом 0–3
00:49
3:0 в матче и 4–1 в серии: итоги противостояния СКА и «Торпедо» в первом раунде Кубка Гагарина – 2024
20:41
На фоне поражения «Краснодара» в Ростове «Зенит» стал лидером чемпионата России после 20-го тура
18:48
В поселке Красносельское после пожара в одном из домов обнаружили трупы троих человек
16:55
ВООПИК набирает волонтеров на бесплатное обучение мониторингу ОКН
16:04
На четыре месяца полностью перекроют внутреннее кольцо КАД
15:25
Места работы в Петербурге комплексов, фиксирующих превышение скорости c 11 по 17 марта
15:22
Вестибюль станции метро «Сенная площадь» досрочно открыли для пассажиров
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Стали извести даты проведения XIII Турнира им. В.А. Соловьева в 2024 году

Стали извести даты проведения XIII Турнира им. В.А. Соловьева в 2024 году

0
60
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Единая Россия
Стали извести даты проведения XIII Турнира им. В.А. Соловьева в 2024 году. Речь о четырех днях с 19 по 22 сентября.

Фонд развития спорта и содействия сохранению объектов культурного наследия им. В.А. Соловьева определил даты Фестиваля единоборств – Турнира им. В.А. Соловьева. Речь о четырех днях с 19 по 22 сентября.

Традиционно, в первый день пройдёт серия мастер-классов для участников и всех желающих от титулованных чемпионов. Их имена пока держатся в секрете, но организаторы обещают приятные сюрпризы. Во второй, третий и четвертый день будут соревнования.

«Тринадцать лет мы проводим этот Турнир и не намерены останавливаться. Наоборот, с каждым годом он идет на расширение направлений и программы. Например, если в прошлом году на него отводили три дня, то в этот – четыре. Практика показала, что желающих выступить гораздо больше, чем наши возможности и поэтому мы их расширяем, в том числе, и для участников из других регионов. Наш Фестиваль из года в год транслирует преемственность от поколения к поколению этих правильных не просто спортивных, а жизненных принципов, взглядов, традиционных ценностей, которые у нас в стране не просто «есть», а «значат» и мы их доносим до детей», - рассказывает учредитель Фонда, координатор проектов «Единой России» «Детский спорт» и «Za самбо», председатель профильной Комиссии по вопросам физкультуры и спорта, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Антон Соловьев.

Он также отмечает, что боевые искусства – это преодоление себя, воспитание духа, воли к победе, уважения к противнику. В прошлом году к традиционным видам спорта присоединились грэпплинг, хапкидо, греко-римская и вольная борьба, тхэквондо. Какие будут новые направления в этом году организаторы пока не раскрывают.

Турнир проводится в память о мастере спорта международного класса по самбо, двукратном чемпионе Европы, многократном чемпионе СССР Владимире Александровиче Соловьеве.

Источник: Единая Россия
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

28-09-2020, 19:56
«Фестиваль единоборств – Турнир им. В.А. Соловьева» в Санкт-Петербурге собрал волонтеров всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе
26-09-2023, 09:20
Межрегиональные форумы по развитию единоборств в Петербурге станут ежегодными
24-09-2023, 11:21
«Важна победа — в первую очередь над собой»: Сергей Боярский поздравил участников петербургского Фестиваля единоборств с 85-летием самбо
6-05-2022, 10:31
В Петербурге прошли соревнования по пляжному самбо
24-05-2016, 12:41
Были объявлены даты проведения Санкт-Петербургского культурного форума
22-05-2023, 19:20
В Ленобласти пройдет чемпионат по воздухоплавательному спорту

Происшествия на дорогах

0
77
Сегодня, 11:50
В Луге 27-летний водитель на автомобиле «ВАЗ» сбил двоих детей на пешеходном переход
0
230
Вчера, 15:45
В Ленобалсти на "Южном полукольце" в ДТП погиб водитель "Рено"
0
220
11-03-2024, 12:40
На Крестовском проспекте в ДТП погиб велосипедист
0
162
11-03-2024, 10:05
В Ленобласти в массовом ДТП пострадали три человека
Наверх