Стали извести даты проведения XIII Турнира им. В.А. Соловьева в 2024 году

Фонд развития спорта и содействия сохранению объектов культурного наследия им. В.А. Соловьева определил даты Фестиваля единоборств – Турнира им. В.А. Соловьева. Речь о четырех днях с 19 по 22 сентября.

Традиционно, в первый день пройдёт серия мастер-классов для участников и всех желающих от титулованных чемпионов. Их имена пока держатся в секрете, но организаторы обещают приятные сюрпризы. Во второй, третий и четвертый день будут соревнования.

«Тринадцать лет мы проводим этот Турнир и не намерены останавливаться. Наоборот, с каждым годом он идет на расширение направлений и программы. Например, если в прошлом году на него отводили три дня, то в этот – четыре. Практика показала, что желающих выступить гораздо больше, чем наши возможности и поэтому мы их расширяем, в том числе, и для участников из других регионов. Наш Фестиваль из года в год транслирует преемственность от поколения к поколению этих правильных не просто спортивных, а жизненных принципов, взглядов, традиционных ценностей, которые у нас в стране не просто «есть», а «значат» и мы их доносим до детей», - рассказывает учредитель Фонда, координатор проектов «Единой России» «Детский спорт» и «Za самбо», председатель профильной Комиссии по вопросам физкультуры и спорта, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Антон Соловьев.

Он также отмечает, что боевые искусства – это преодоление себя, воспитание духа, воли к победе, уважения к противнику. В прошлом году к традиционным видам спорта присоединились грэпплинг, хапкидо, греко-римская и вольная борьба, тхэквондо. Какие будут новые направления в этом году организаторы пока не раскрывают.

Турнир проводится в память о мастере спорта международного класса по самбо, двукратном чемпионе Европы, многократном чемпионе СССР Владимире Александровиче Соловьеве.