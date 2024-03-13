Стали извести даты проведения XIII Турнира им. В.А. Соловьева в 2024 году

Фонд развития спорта и содействия сохранению объектов культурного наследия им. В.А. Соловьева определил даты Фестиваля единоборств – Турнира им. В.А. Соловьева. Речь о четырех днях с 19 по 22 сентября.
Традиционно, в первый день пройдёт серия мастер-классов для участников и всех желающих от титулованных чемпионов. Их имена пока держатся в секрете, но организаторы обещают приятные сюрпризы. Во второй, третий и четвертый день будут соревнования.
Он также отмечает, что боевые искусства – это преодоление себя, воспитание духа, воли к победе, уважения к противнику. В прошлом году к традиционным видам спорта присоединились грэпплинг, хапкидо, греко-римская и вольная борьба, тхэквондо. Какие будут новые направления в этом году организаторы пока не раскрывают.
Турнир проводится в память о мастере спорта международного класса по самбо, двукратном чемпионе Европы, многократном чемпионе СССР Владимире Александровиче Соловьеве.